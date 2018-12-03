В Иркутске 1 декабря прошел этап эстафеты огня 29-й всемирной Универсиады.

В Иркутске 1 декабря состоялся этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады, которая со 2 по 12 марта 2019 года пройдет в Красноярске. Столица Приангарья стала первым городом Сибирского федерального округа, принявшим Эстафету Студенческих игр, сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Эстафета огня стартовала от Московских ворот. На старте огонь Универсиады встречали заместитель председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова, руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Сергей Егоров, исполняющий обязанности заместителя мэра-председателя комитета по социальной политике и культуре Иркутска Виталий Барышников и другие.

Общая протяженность маршрута в Иркутске составила более 3 500 метров. Огонь по центральным улицам города пронесли 25 факелоносцев. Маршрут пролегал около достопримечательностей Иркутска: Собора Богоявления Господня, Спасской церкви, Иркутского областного художественного музея имени В.П. Сукачева, Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова, памятника Александру III, а также около учебных корпусов иркутских вузов и ссузов. Финишной точкой стала площадь перед Дворцом спорта «Труд», где кульминацией спортивного праздника стало зажжение чаши огня.

– Сегодня замечательное событие: город Иркутск и Иркутская область первыми в Сибирском федеральном округе принимают огонь XXIX Универсиады. Наша область очень спортивная, мы каждый год завоевываем до 500 медалей разного достоинства на самых высоких соревнованиях. Мы желаем, чтобы наши добрые соседи – Красноярский край – очень хорошо провели эту Универсиаду, и будем болеть за команду России. В ней будут и участники от Иркутской области. Мы желаем им победы! – сказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

От имени Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло участников и зрителей Эстафеты поприветствовал главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич:

– Иркутск в числе 30 городов Российской Федерации – участников Эстафеты. Это, конечно, очень почетно. Пожелаем, чтобы этот огонь помог всем спортсменам, которые выступят на Универсиаде. И, конечно, мы будем болеть за нашу сборную.

По данным правоохранительных органов, Эстафету огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года пришли поддержать около 6 тысяч зрителей. Из Иркутска огонь Студенческих игр отправился в Барнаул, где 8 декабря пройдет следующий этап Эстафеты.

– Сегодня очень много было ребятишек вместе с родителями. Это замечательно, что дети увидели этот огонь, вложили частичку себя, передали свои эмоции. Я уверена, что эти дети будут смотреть Универсиаду по телевидению уже с большей заинтересованностью и будут стремиться к тому, чтобы добиться таких же успехов. Иркутск – это столица спорта, и в дальнейшем эти дети понесут огонь других серьезных соревнований по улицам нашего родного города, – отметила первый факелоносец иркутского этапа, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, серебряный призер чемпионата Европы, участница Олимпийских игр в Пекине и Лондоне, чемпионка Универсиады Ольга Курбан.

Напомним, Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в Турине в Италии, где прошла торжественная церемония зажжения огня Зимней универсиады-2019. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алматы (Казахстан) и Харбина (КНР). В России первой приняла Эстафету Москва. Всего в маршруте федерального этапа проекта 30 крупных городов страны. Завершится путешествие огня XXIX Зимней универсиады 1 марта 2019 года в Красноярске.