Транспорт для детей, спортивный инвентарь и дизельную станцию закупили в Иркутском районе по проекту «Народные инициативы»

Восемь проектов реализовано администрацией Иркутского района в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Народные инициативы». Информацию об исполнении мероприятий на 54-м очередном заседании Думы представила начальник экономического управления администрации Иркутского района Анжелика Орлова.

Для доставки детей Иркутского района на культурно-массовые мероприятия приобретен автобус за 1,7 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района. Еще одно транспортное средство закуплено для перевозки детей с ограниченными возможностями здоровья. На приобретение автобуса, рассчитанного на семь мест и расположение внутри двух колясок, направлено 1,9 млн рублей. Автобус передан Уриковской СОШ, где работает класс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря приобретению транспортного средства на занятия ездят дети из Турской, Позднякова, Грановщины, Московщины, Парфеновки. Кроме того, в целях оснащения класса для детей с ограниченными возможностями здоровья для Уриковской СОШ за 951,4 тысячи рублей закуплено 45 единиц специальных развивающих средств и тренажеров.

В дошкольных образовательных учреждениях Иркутского района установлены теневые навесы, финансирование работ составило 5,2 млн рублей, в том числе за счет сэкономленных средств. Навесы установлены в Хомутовском детском саду №1 и в Хомутовском детском саду №2, в Мамоновском, Листвянском, Гороховском, Еловском, Ширяевском детских садах, в Дзержинской, Мало-Еланской, Лыловской и Егоровской начальных школах-детских садах.

В Дом культуры села Пивовариха и в детскую музыкальную школу села Оёк приобретены акустические рояли производителя Ritmüller. Инструменты будут использоваться для проведения мероприятий районного значения. На закупку роялей было направлено 2,2 млн рублей. В целях пополнения библиотечного фонда Межпоселенческой районной библиотеки за 1,5 млн рублей закуплено 4,2 тысячи книг.

Винтовку для тренировок воспитанников детско-юношеской спортивной школы приобрели в Большую Речку. В Маркова закуплены борцовский и гимнастический ковры. Всего на приобретение спортивного оборудования направлено 576,4 тысячи рублей.

Кроме того, закуплена дизельная станция для бесперебойного функционирования электросетей в периоды ЧС. Станция мобильна, при необходимости ее можно перевезти в любое муниципальное образование для обеспечения электроснабжения.

Всего на реализацию мероприятий в рамках приоритетного проекта «Народные инициативы» направлено 15,4 млн рублей. Из них 15 млн рублей – средства областного бюджета, софинансирование из бюджета Иркутского района – 463,9 тысячи рублей.