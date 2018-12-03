Форум для предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни» проходит в Иркутске

Всероссийский форум для предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни» начал свою работу в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области. В работе форума приняли участие представители федеральных министерств, а также бизнес структур, общественных и образовательных организаций разных регионов. В их числе руководитель оргкомитета Национальной премии «Бизнес-Успех», член президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Дарья Сунцова, депутат Госдумы РФ Александр Якубовский и председатель областного парламента Сергей Сокол.

Обращаясь к участникам, Сергей Сокол отметил, что форум объединяет тех, кто работает в экономике и тех, кто формирует законодательную базу для развития бизнеса. «Уверен, что форум станет для депутатов нашего парламента источником новых инициатив по совершенствованию областного законодательства - сказал спикер. - Ведь одной из задач своей работы сегодня мы видим создание в регионе максимально комфортных условий для развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса». Председатель также поблагодарил общественную организацию «Опора России» за организацию мероприятия и деятельную помощь предпринимательскому сообществу.

Спикер напомнил, что сейчас в Иркутской области действует нулевая ставка по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества, которая была установлена по инициативе депутатов Законодательного Собрания. Кроме того, уже три года в регионе действуют «налоговые каникулы» для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, в том числе, в таких важных социальных сферах как образование, здравоохранение, научные разработки. Также парламент наделил бизнес-сообщество правом законодательной инициативы в лице Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области. Итогом этого решения стал законопроект, который вносит изменения в закон «О градостроительной деятельности в Иркутской области» и направлен на упрощение административных процедур для бизнеса, документ будет рассмотрен в окончательном чтении сессией Законодательного Собрания в ближайшем времени. В 2018 году такое же право получила Торгово-промышленная палата области.

Главными темами форума стали улучшение бизнес-климата в регионе, привлечение финансовых ресурсов для развития, социальное предпринимательство и работа с госзаказом. Особо участники мероприятия выделили образовательный курс повышения квалификации для муниципальных служащих, где представлены лучшие практики регионов.

Также в рамках форума проходит открытый межрегиональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех», на котором выбирают лучшие предпринимательские и муниципальные проекты. В число участников конкурсной комиссии вошел депутат Законодательного Собрания Артем Лобков.

Отбор проектов проводится по нескольким номинациям: «Лучший экспортный проект», «Лучший сельскохозяйственный проект», «Лучший интернет-проект», «Лучший созидательный проект», «Цифровая экономика», «ЗОЖ», «Народный предприниматель». Победителей наградят главным символом премии «Бизнес-Успех» — статуэткой «Золотой домкрат». В числе призов также бесплатное обучение для акселерации бизнеса, рекламная и PR-поддержка для всех кандидатов, ценные награды и денежные сертификаты от партнеров премии, поездки на международные профессиональные выставки и стажировки.

Как рассказала Дарья Сунцова, основные цели проекта – это поиск и тиражирование положительных примеров развития малого и среднего бизнеса на местах, распространение информации об успешных муниципальных практиках по развитию бизнес климата на своих территориях. За семь лет существования проекта были проведены мероприятия в 81-м городе России, они объединили почти 60 тысяч участников, из которых более 400 стали победителями региональных этапов и всероссийских финалов. Более 60% участников форума представляют малые территории.

Организаторы форума в Иркутске – Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата РФ. Мероприятие проводится при поддержке Законодательного Собрания Иркутской области.