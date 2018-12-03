Промсвязьбанк повысил ставки по вкладу "Мой доход"

Промсвязьбанк повысил ставки по вкладу "Мой доход" на срок 1-1,5 года в среднем на 0,35 процентных пункта. Максимальная ставка по депозиту составит 7,5% годовых.

Теперь ставки по вкладу "Мой доход" на срок 1-1,5 года при открытии в офисах — 7,2-7,3% годовых при размещении средств до 1 млн руб. Для сумм более 1 млн руб. действуют ставки 7,3-7,4% годовых.

При открытии вкладов в дистанционных каналах — интернет-банке, мобильном приложении или банкомате предусмотрены надбавки к ставке в размере 0,1 п.п. Такая же надбавка к ставке установлена и для пенсионеров при открытии вклада как в офисе, так и в дистанционных каналах.

Таким образом, при размещении средств во вклад через дистанционные каналы ставки на срок 1-1,5 года составят 7,3-7,5% годовых в зависимости от суммы. Такой же диапазон ставок доступен и для пенсионеров. Минимальная сумма вклада — 100 тыс. рублей, но в банкомате можно открыть вклад, имея всего 10 тыс. руб.

Промсвязьбанк предоставляет широкую линейку вкладов и накопительных счетов для частных лиц. В ноябре банк запустил накопительный счет "Акцент на процент" с доходностью до 8% годовых. По новому накопительному счету выплачиваются повышенные ставки за покупки по картам ПСБ. Подробнее с условиями по вкладам Промсвязьбанка вы можете ознакомится на сайте.