Компании МСБ могут за 5 минут получить в Промсвязьбанке онлайн-кредит на сумму до 5 млн рублей

Промсвязьбанк повысил размер максимальной суммы, которую компании малого и среднего бизнеса могут получить в кредит онлайн, без посещения офиса. Теперь размер лимита онлайн-кредита, выдаваемого без поручительства или залога, достигает 5 млн рублей, средства выделяются на срок до 18 месяцев.

Для того, чтобы получить кредит, клиенту необходимо определить сумму и срок кредита, а также счет для зачисления, после чего уже через 5 минут средства будут доступны на указанном расчетном счете.



По условиям услуги «Кредит Онлайн» для получения средств не нужно собирать какой-либо пакет документов для установления лимита: достаточно подписать заявление с помощью электронной подписи в личном кабинете интернет-банка.



«Банк уделяет особое внимание адаптации продуктов под запросы бизнеса. Увеличение лимита по суммам, которые мы можем выдавать бизнесу в режиме онлайн, значительно упростит и повысит удобство привлечения заемных средств нашими клиентами. Кредитование малого и среднего бизнеса становится все более доступным», — говорит директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иннокентий Воловик.



В этом году Промсвязьбанк победил с продуктом «Кредит Онлайн» в номинации «Лучшая банковская программа для МСП-2018» конкурса Национальной премии предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», организованного Торгово-промышленной палатой.