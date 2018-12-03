«Торговая война» на паузе? Это иллюзия

На полях G20 в минувшие выходные все-таки случилось интересное и судьбоносное для мировой экономики событие: США и Китай объявили мораторий на повышение взаимных импортных пошлин сроком на 90 дней. Соглашение вступает в силу 1 января 2019 года и продлится до начала апреля. Это время в теории должно быть использовано для формирования и заключения торгового соглашения между сторонами. Если за три месяца прогресса тут не случится, уже в апреле Штаты введут новые импортные пошлины в отношении товаров китайского происхождения, и «торговая война» войдет в новую и весьма агрессивную фазу.

Сейчас, пока объявлена пауза в заградительных торговых мерах, дополнительная импортная пошлина для Китая в США заморожена на уровне 10%. Напомним, что Вашингтон угрожал введением 25%-й пошлины.

Вариантов развития событий два. Первый из них заключается в быстром и динамичном переговорном процессе и достижении соглашений. В этом случае США начнут давить на Китай, чтобы добиться лучших для себя условий. Уже сейчас видно, что пауза в торговой войне достигнута за счет обязательств Поднебесной закупить у Штатов большой объем продукции сектора промпроизводства, товаров сельского хозяйства и энергоносителей. Это фактически то же самое торговое лобби, только без жестких временных рамок.

Второй сценарий развития событий заключается в отсутствии точек соприкосновения и отсутствии соглашения к апрелю. Это значит, что в течение трех месяцев Китай активно простимулирует свою экономику и внутренний спрос, поддержит банки и экспортеров и к середине весны мир увидит волну торговой агрессии со стороны США. В нее могут быть втянуты и другие страны, помимо азиатских государств. Всё это большой риск для рынка энергоносителей и рынка капитала вообще.

В общем-то, Вашингтон использует одну и ту же тактику, вопрос только в ее подаче и оформлении. Другими словами, торговая война никуда не делась, она просто изменила формат.

Пару дней рынки капитала в мире будут пребывать в состоянии эйфории, а потом она сойдет на нет, потому что инвесторы увидят, что ничего не изменилось и изменено не будет. Нефть марки Brent может пройти в область $63 за баррель, но оттуда после сокращения степени рыночного восторга отойдет снова в коридор $60,00-61,50. Золото стабилизируется в пределах $1220-$1240 за тройскую унцию. Пара евро/доллар в краткосрочной перспективе проторгуется в пределах 1,1350-1,1385, а затем снова вернется к движению в сторону 1,1400.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари