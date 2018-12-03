Фюзеляж самолета МС-21-300 доставлен в г. Жуковский

Фюзеляж самолета МС-21-300, предназначенного для проведения ресурсных испытаний, доставлен на аэродром «Раменское» (г. Жуковский) с аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК).
Специалисты Корпорации совместно с работниками предприятий-участников кооперации и сотрудниками ЦАГИ проведут сборку планера самолета МС-21-300 и установят систему нагружения.
Ресурсные испытания самолета проводятся для подтверждения конструкторских решений с точки зрения усталостной прочности и эксплуатационной живучести. В ходе испытаний планер подвергнется многократным нагружениям, имитирующим не менее 180 тысяч полетов.
В настоящее время в летных сертификационных испытаниях принимают участие два самолета МС-21-300.
Завершена сборка и монтаж систем третьего летного самолета МС-21-300, ведется финальная отработка его систем.
Завершается сборка фюзеляжа четвертой летной машины.
Начата сборка отсеков фюзеляжа самолета МС-21-300, предназначенного для поставки заказчику.
В ЦАГИ продолжаются статические испытания самолета МС-21-300.