Фюзеляж самолета МС-21-300 доставлен в г. Жуковский

Фюзеляж самолета МС-21-300, предназначенного для проведения ресурсных испытаний, доставлен на аэродром «Раменское» (г. Жуковский) с аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК).

Специалисты Корпорации совместно с работниками предприятий-участников кооперации и сотрудниками ЦАГИ проведут сборку планера самолета МС-21-300 и установят систему нагружения.

Ресурсные испытания самолета проводятся для подтверждения конструкторских решений с точки зрения усталостной прочности и эксплуатационной живучести. В ходе испытаний планер подвергнется многократным нагружениям, имитирующим не менее 180 тысяч полетов.

В настоящее время в летных сертификационных испытаниях принимают участие два самолета МС-21-300.

Завершена сборка и монтаж систем третьего летного самолета МС-21-300, ведется финальная отработка его систем.

Завершается сборка фюзеляжа четвертой летной машины.

Начата сборка отсеков фюзеляжа самолета МС-21-300, предназначенного для поставки заказчику.

В ЦАГИ продолжаются статические испытания самолета МС-21-300.