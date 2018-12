Внешняя политика на «куриных ножках»: чем запомнился миру Джордж Буш-старший

30 ноября 2018 года в возрасте 94 лет скончался 41-й президент США Джордж Буш-старший. Он возглавлял Соединенные Штаты всего 4 года, с 1989 по 1993 год и стал восьмым в истории президентом США, который не был переизбран на второй срок по причине проигрыша выборной кампании. Один из его многочисленных детей, Джордж Уокер Буш-младший, был избран 43-м президентом США и оказался в некоторой степени более успешным, чем отец, так как проработал на президентском посту два срока, но зато покинул пост с рекордно низким рейтингом (правда, впоследствии этот антирекорд превзойдут 44-й президент Барак Обама и действующий 45-й президент Дональд Трамп).

Однако на постсоветском пространстве деятельность ни одного другого американского президента не обрастала таким количеством мифов, слухов и исторических фейков, как деятельность Джорджа Буша-старшего. Прежде всего, потому, что в период именно его правления произошло событие глобального значения, которое впоследствии президент России Владимир Путин назовет величайшей трагедией XX века – распад Советского Союза. Именно Буша-старшего одни проклинают, а другие восхваляют якобы за то, что он «организовал» распад СССР. Но так ли это было на самом деле? И чем запомнится Джордж Буш Америке и всему миру, в особенности тем, на чьих глазах в 1991 году распадался Советский Союз?

В США 41-й президент запомнится прежде всего своим знаменитым на весь мир предвыборным обещанием не вводить новые налоги и даже предложением избирателям прочитать это обещание по губам («Read my lips: no new taxes»), а также тем, что он это обещание не выполнил, повысив ряд существующих налогов и одобрив закон о новом налоге на прибыль с капитала, ставка которого составляла 31%. Тем самым Буш отступил не только от политики своего выдающегося предшественника Рональда Рейгана, но и в какой-то мере от своей собственной политики, поскольку именно он занимал пост вице-президента при Рейгане и сумел успешно проэксплуатировать этот факт своей биографии во время предвыборной кампании. Безработица в США за время пребывания Буша-старшего на президентском посту выросла с 5,4% трудоспособного населения в 1989 году до 7,8% в 1992 году. Для сравнения: сегодня в США уровень безработицы ниже 4% трудоспособного населения, так что Трампу, несмотря на весь его антирейтинг, даже есть чем похвастаться. Также именно при Буше в США дефицит бюджета и госдолг начали расти рекордными темпами, увеличившись с $153 млрд в 1989 году до $290 млрд в 1992 году. Неудачи во внутренней политике Джордж Буш пытался компенсировать успехами во внешней политике, которая при нем стала весьма агрессивной, и США в условиях отсутствия системы сдержек и противовесов после распада СССР стали «мировым полицейским» и начали вмешиваться во внутренние дела суверенных государств по всему миру. И делали это вполне успешно – от вторжения американских войск в Панаму в 1989 году под предлогом защиты Панамского канала до знаменитой военной операции 1992 года против Ирака и за освобождение Кувейта, получившей название «Буря в пустыне». Напомним, что Кувейт, захваченный Ираком, был освобожден американскими военными в течение четырех дней. При этом после огромного успеха «Бури в пустыне» Буш-старший не стал продолжать операцию и посылать американские войска в Ирак для целей свержения главы Ирака Саддама Хусейна. Как Джордж Буш вспоминал в своих мемуарах впоследствии, он не хотел, чтобы американцы в глазах населения Ирака и всего мира выглядели оккупантами. А его сын Джордж Буш-младший, в отличие от отца, совершенно не интересовался тем, как будет выглядеть Америка, напавшая на Ирак, в глазах населения этой страны и всего мира, и в результате последствия войны в Ираке начала XXI века «аукаются» Соединенным Штатам по сей день.

Но, безусловно, на постсоветском пространстве еще много лет будут обсуждать, какую роль Джордж Буш-старший сыграл в развале СССР и сыграл ли вообще? «Ножки Буша» (куриные окорочка, которые США присылали сначала в поздний СССР, а потом уже в создающуюся Российскую Федерацию в качестве гуманитарной помощи) в поздние советские и ранние постсоветские времена стали, как бы мы сейчас сказали, мемом. Но само предположение, что США во главе с Бушем разваливали советское государство, чтобы иметь возможность прикармливать его обломки своей начиненной антибиотиками курятиной, выглядит довольно мелко. В американских СМИ появлялись отрывки и цитаты из неопубликованных интервью Буша-старшего, в которых он якобы называет распад СССР то «своим самым главным поражением», подразумевая, что Америке был нужен хорошо управляемый извне Советский Союз, а не его распад, то, наоборот, громогласно заявляет, что распад СССР, «несмотря на потенциальные возможности для нестабильности», якобы на самом деле «явно отвечает национальным интересам США». Американская общественность относится к таким публикациям как к fake news, однако в нашей стране и еще в ряде постсоветских стран эти интервью признаются «подлинными», да и возведены в ранг чуть ли не «апокрифических». А где же правда? Она, несомненно, есть, просто не все хотят ее слушать. Подлинный, а не фейковый, Джордж Буш-старший в документальном фильме о себе в 2012 году заявил: «Публичное ликование по поводу падения «железного занавеса» было бы самой глупой вещью, которую я мог бы сделать». И это подлинное заявление настоящего Буша очень похоже на правду: ведь в том роковом для СССР декабре 1991 года официальные лица США, включая самого президента, а также представители западных стран были весьма скупы на комментарии и оценки этого события. По крайней мере, шампанского в Белом доме или на Капитолийском холме по случаю распада СССР никто не откупоривал. Это только у нас в Госдуме некоторые наши депутаты не так давно торжественно отмечали победу Трампа на выборах, а потом этого же Трампа и проклинали за ужесточение санкций.

В российских и некоторых зарубежных СМИ приводилась также официально не подтвержденная статистика о том, что США в период с 1985 по 1991 год включительно потратили «на развал СССР» $13 трлн, причем львиная доля этих средств была затрачена именно в период правления Джорджа Буша. Однако в США эти цифры никем официально не подтверждались, хотя есть исследования о том, что в этот период США действительно потратили на «холодную войну» с Советским Союзом от $13 до $16 трлн. Но сюда включались очень разные статьи затрат, в том числе расходы на национальную оборону, научные разработки в сфере ВПК и т.д. Так что цифры об огромных затратах на продвижение «демократии» в СССР со стороны США пока подтверждения не находят. А вот вмешательство американских некоммерческих организаций и даже государственных структур в выборы президента России в 1996 году – давно подтвержденный и доказанный факт, да и США этого никогда и не скрывали, но только это произошло после Буша, при президенте Билле Клинтоне, да и Советского Союза уже несколько лет как не существовало. Вопрос о том, какое участие лично Джордж Буш принял в развале СССР и принимал ли вообще, пока остается открытым.

Чем же нам все-таки больше всего запомнится правление 41-го президента США? Какие уроки из этого исторического периода мы извлечем? На мой взгляд, главным уроком правления Буша-старшего для США и всего мира остается такой, что даже выдающимися успехами во внешней политике невозможно компенсировать нерешенные внутренние проблемы страны и пренебрежение интересами избирателей. Период правления 41-го президента США оказался тем самым периодом, когда возникло противоречие между государством и обществом. Государство было заинтересовано лезть во все «горячие точки» мира и становиться «всемирным полицейским», а обществу, то есть простым избирателям, это было неинтересно. Общество хотело всего лишь, чтобы президент и власти выполнили обещание не повышать налоги. Но этого не произошло. В результате на следующих выборах избиратели сказали 41-му президенту США все, что о нем думают, и избрали другого кандидата. Это урок политикам всего мира – агрессивная внешняя политика, сопровождающаяся повышением налогов внутри страны – опасная вещь. По крайней мере, для тех, кто такую политику проводит.

Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари