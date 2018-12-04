Связь-Банк предлагает вклад «Новогодний» под 7,5% годовых в рублях на год

С 3 декабря 2018 года Связь-Банк (группа ВЭБ) предлагает клиентам зимний сезонный вклад «Новогодний». Ставка по нему составит фиксированные 7,5% годовых в рублях на 367 дней.

Такой вклад можно открыть в отделениях Связь-Банка и ранее Глобэксбанка, в Интернет-банках «Живи-онлайн» и «ГЛОБЭКС он-лайн», а новые клиенты могут оставить онлайн-заявку на сайте.

Минимальный первоначальный взнос по вкладу составляет 50 тысяч рублей, срок вклада – 367 дней. Вклад «Новогодний» направлен, преимущественно, на накопление средств за определенный срок – без дополнительных взносов и снятий части средств.

Проценты выплачиваются в конце срока размещения, не капитализируется. Вклад автоматически продлевается на условиях вклада «Максимальный доход» сроком на 367 дней.