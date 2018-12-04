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АТБ и Банк Лунцзян впервые провели международные спортивные соревнования

4 декабря 2018

Банки выявляли сильнейших в бадминтоне, настольном теннисе и мини-футболе

Спортивные соревнования прошли в г. Хэйхэ, провинция Хэйлунцзян (КНР) 1 декабря. Представители Азиатско-Тихоокеанского банка заняли 1 место в парном бадминтоне и мини-футболе.

Комментирует Дмитрий Макаров, вице-президент АТБ по внешнеэкономической деятельности и стратегическому развитию: «Мы уверены, что подобные мероприятия должны стать традицией, ведь поддержание дружеских отношений с партнерами по бизнесу всегда служит залогом успешного решения экономических вопросов. Укрепление настоящих партнерских отношений с банками Китая – важнейший приоритет для АТБ. С кредитными организациями КНР банк связывает давняя дружба: АТБ входит в состав Российско-Китайского Финансового Совета (РКФС), сотрудничает с рядом финансовых институтов Китая; регулярно принимает участие в Международных торгово-экономических ярмарках, которые проходят в Китае и многое другое. Проведение соревнований международного уровня – еще один шаг, расширяющий области российско-китайского сотрудничества».


/ СИА /
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