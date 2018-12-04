Сбербанк запустил к Новому году вклад «Без паспорта» по ставке от 6,5% до 7 % годовых

Сбербанк запустил новый рублевый вклад «Без паспорта», приуроченный к приближающемуся Новому году. Вклад доступен клиентам банка в удаленных каналах обслуживания, поэтому может быть оформлен без предъявления паспорта.

Вклад «Без паспорта» по ставке от 6,5% до 7 % годовых можно оформить с 1 декабря 2018 года с помощью банкомата, интернет-банка или мобильного приложения «Сбербанк Онлайн».

Минимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей, пополнение и частичное снятие средств не предусмотрены. Начисление процентов производится в конце срока. Сроки размещения — 5 и 12 месяцев.

Максим Степочкин, управляющий директор дивизиона «Занять и Сберегать» Сбербанка:

«Мы постоянно предлагаем клиентам новые и удобные решения. Этот вклад призван порадовать наших клиентов к новогодним праздникам особенно привлекательными условиями для размещения относительно небольшой суммы под выгодный процент с высокой степенью надежности».

Вклады «Без паспорта» можно открыть до 31 января 2019 года включительно.