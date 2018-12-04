Сбербанк составил рейтинг округов по востребованности телемедицины

С марта по октябрь 2018 года наибольшее количество обращений за телемедицинскими консультациями поступило из Центрального федерального округа — 25 % от общего количества. Абсолютным лидером по количеству обращений в ЦФО стал Московский регион (Москва и Московская область), на который пришлось 54 % от общего количества обращений в округе. В пятерку областей, где телемедицина была наиболее востребованной, вошли Липецкая область (6 % звонков), а также Брянская, Воронежская, Тульская и Ярославская области (по 4 % звонков)1.

Из Приволжского федерального округа поступило 20 % обращений за телемедициной. Наибольшей популярностью в ПФО телемедицина пользовалась у жителей Пермского края (21 % от всех обращений из округа), Самарской области (14 %), Нижегородской области и Республики Башкортостан (по 11 %), Республики Удмуртия (10 %).

Еще в 16 % случаев за телемедицинскими консультациями обращались из Сибирского федерального округа. Самые активные пользователи телемедицины в СФО — жители Иркутской области (30 %), Красноярского края (15 %), Алтайского края (14 %), Новосибирской (13 %) и Кемеровской областей (11 %).

Катрин Соомре, управляющий директор Управления продаж продуктов благосостояния Сбербанка:

«Наличие в страховом продукте медицинских сервисов делает его более привлекательным, потому что позволяет пользоваться полисом регулярно, а не только когда происходит страховой случай. С 2018 года мы наполняем такими сервисами, как телемедицина, чек-апы и второе медицинское мнение, различные наши страховые программы, в том числе для массового сегмента. Примером наиболее массового продукта является как раз кредитное страхование жизни, в котором действует опция дистанционных консультаций врачей».

Наибольшее количество телемедицинских консультаций дают врачи общей практики. В 71 % случаев к ним обращаются женщины, в 29 % — мужчины. 31 % этих консультаций касаются вопросов здоровья детей до 12 лет. При этом к врачам-специалистам чаще обращаются мужчины (72 %), чем женщины (28 %). Средний возраст клиентов сервиса телемедицины — 36 лет.

Екатерина Коломенцева, директор по медицине СК «Сбербанк страхование жизни»:

«Телемедицина способна не только повысить доступность медицинской помощи, но и помочь раннему выявлению заболеваний у людей, которые не успевают очно посещать специалистов. Это идеально дополняет идею полиса страхования жизни. По нашим прогнозам, количество клиентов, которые смогут воспользоваться телемедициной, к концу года превысит 3 млн человек, а в перспективе трех лет телемедициной будет охвачено примерно 20 % населения России».

Рейтинг федеральных округов по востребованности телемедицины

Центральный 25% Приволжский 20% Сибирский 16% Южный 12% Северо-Западный 11% Уральский 7% Северо-Кавказский 6% Дальневосточный 4%

Денис Швецов, директор по развитию компании «Доктор рядом»:

«Телемедицинские консультации с врачами особенно востребованы в регионах, где нет оперативного доступа к качественной медицинской помощи. Сервис «Доктор рядом телемед» позволяет консультироваться с врачами московских клиник онлайн 24 часа в сутки. Эту возможность уже высоко оценили жители всех регионов России. По нашей статистике уже более половины обращений к телемедицинскому сервису поступает из регионов, и мы видим, что эта доля постоянно растет».

Сервис «Телемедицина» доступен с марта 2018 года всем клиентам, которые приобретают полисы страхования жизни СК «Сбербанк страхование жизни» при оформлении кредита в Сбербанке. Данный сервис позволяет получать дистанционную медицинскую помощь в течение всего срока действия договора страхования. Особенно актуально это для клиентов, которые не могут воспользоваться услугой очной консультации врача ввиду отсутствия в городах специалистов, нехватки времени или деликатности вопроса. Сервис осуществляется через партнера «Сбербанк страхование жизни» — компанию «Доктор рядом» на базе маркетплейс DocDoc (входит в группу Сбербанка).