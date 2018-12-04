Сбербанк провел конференцию, посвященную финансовым институтам и инновациям в отрасли

Сбербанк провел третью ежегодную конференцию «Финансовые институты: инновации в отрасли».

На конференции выступили представители Сбербанка и его дочерних компаний, представители Банка России, НАУФОР, ведущих экономических вузов — Высшей школы экономики и Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний.

В конференции приняли участие более 300 профессионалов финансовой отрасли, руководители и представители российских и международных банков, а также небанковских финансовых институтов (страховых и управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов), являющихся клиентами банка.

Открыл работу форума вице-президент Сбербанка, руководитель Департамента глобальных рынков Андрей Шеметов. Он подробно остановился на вызовах, связанных с диджитализацией банковского бизнеса.

Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, руководитель Департамента глобальных рынков:

«Это становится хорошей традицией встречаться в конце года в рамках нашей конференции, чтобы сосредоточившись на новом и прогрессивном, встретиться с коллегами и обменяться мнениями о сценариях развития событий в финансовой отрасли страны и мира. Ведь в центре всех наших решений — наши клиенты, их интересы и потребности. Именно поэтому мы постоянно совершенствуем наши продукты, настраивая их под конкретные нужды и запросы, предлагаем решения, уже адаптированные к быстро меняющейся рыночной конъюнктуре».

В фокусе первой панельной дискуссии «Адаптация России к постоянным изменениям» было состояние российской экономики. Участники дискуссии обсудили прогнозы относительно экономического роста России, развития банковского бизнеса. Детально обсуждалась ситуация на валютном рынке, динамика инфляции и возможные действия Центрального банка в 2019 году в зависимости от реализации различных сценариев.

Тему цифровой трансформации финансового рынка, поднятую А. Шеметовым, продолжили многие участники форума. Ключевыми вопросами других сессий стали цифровой доступ к глобальным рынкам, заимствования на рынках капитала, вызовы для рынков страхования и коллективных инвестиций. А также возможности финансово-технологических продуктов Сбербанка — в том числе таких, как система электронной торговли Sberbank Markets.