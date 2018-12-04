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Банк "Союз" сообщил об изменении режима работы в Иркутске

4 декабря 2018

Банк «Союз» информирует об изменении режима работы с 7 декабря 2018 года Иркутского регионального центра-филиала, расположенного по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 99А.

Режим обслуживания клиентов - физических лиц:

  • пн. - пт. - с 9.00 до 18.00; 
  • сб.- вс. - выходные дни. 

Режим обслуживания клиентов - юридических лиц:

  • пн. - чт. - с 9.30 до 17.30;
  • пт. - с 9.30 до 16.30;
  • сб., вс. - выходные дни.

При возникновении вопросов Вы можете обратиться по телефону круглосуточной справочной службы банка: +7 (800)100 33 22 (звонок по России бесплатный).


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