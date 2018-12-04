Вебинар «Growth Hacking: малобюджетные приемы маркетинга и продаж» — в Университете бизнеса УРАЛСИБ

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в бесплатном онлайн-семинаре «Growth Hacking: малобюджетные приемы маркетинга и продаж», который состоится в пятницу, 7 декабря 2018 года, в 15:00 МСК.

Преподаватель вебинара - Юлия Ракова, директор по маркетингу digital-платформы интернет и email-маркетинга GetResponse, член Комитета РСПП по международному сотрудничеству и подкомитету по цифровой экономике и инновациям. Эксперт в Growth Hacking, соцсетях, предпринимательстве, Digital маркетинге и автоматизации с опытом свыше 12 лет.

На онлайн-семинаре эксперт расскажет о новом подходе в продвижении бизнеса – технологии Growth Hacking. Это словосочетание буквально переводится как "взрывной рост". Технология может помочь предпринимателям быстро, малобюджетно и без фундаментального знания интернет-маркетинга существенно увеличить выручку, привлечь новых клиентов, а также снизить затраты бизнеса.

Вебинар будет построен на практических знаниях. Рассмотрим лучшие международные практики и реальные бизнес-кейсы малых и средних компаний!

Зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке.

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ - образовательный проект, позволяющий начинающим и опытным бизнесменам БЕСПЛАТНО получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. Преподаватели Университета - профессиональные коучи и успешные бизнесмены. На сегодняшний день в «копилке» Университета бизнеса уже свыше 120 семинаров, более 100 из которых прошли в онлайн-формате. С момента запуска проекта более 98 тысяч человек посетили раздел Университета, а число просмотров лекций на YouTube превысило отметку в 38 тысяч. Онлайн-формат позволяет участвовать в семинарах практически из любой точки мира, где есть интернет. Посмотреть записи лекций и зарегистрироваться на новые семинары можно на сайте Банка УРАЛСИБ в разделе «Университет бизнеса».