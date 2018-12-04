В Дальневосточном банке стартовала акция «Мечтам – сбываться!»

С 3 декабря в Дальневосточном банке стартовала акция «Мечтам – сбываться!», в рамках которой клиенты могут получить кредит на выгодных условиях или рефинансировать ранее выданные другими банками* кредиты.

Ряд популярных программ Банка по кредитам наличными теперь доступен по специальной сниженной ставке от 10 % годовых.** Акция актуальна и для тех заемщиков, которые желают перекредитовать уже имеющийся кредит — снизить ежемесячный платеж по действующим кредитам, объединить несколько кредитов в один, получить дополнительные средства на любые цели. Например, на подарки друзьям и близким к Новому году.

Подать заявку на получение или рефинансирование кредита по акции «Мечтам – сбываться!» можно до 31 января 2019 года, а получить уже подтвержденный кредит — до 15 февраля 2019 года включительно.

Успейте оформить выгодный кредит – мечтам пора сбываться!

Узнать все подробности об условиях акции и получить консультацию можно по телефону Информационного центра 8 800 333-00-11 (звонок по России бесплатный).

*Участниками Акции по программам «Рефинансирование» могут выступать только Заемщики, рефинансирующие кредиты сторонних банков.

** Акция действует по программам:

«Кредиты наличными без обеспечения»

«Кредиты наличными с обеспечением в виде поручительства физического лица»

«Рефинансирование кредитов»