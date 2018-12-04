Солид Банк на втором месте в рейтинге банков Татарстана, предоставляющих потребительские кредиты

В традиционном рейтинге финансового портала «Финансист» (г. Казань) Солид Банк снова на лидирующих позициях. На это раз рейтинг был посвящен потребительскому кредитованию.

В выборке рассматривались условия кредитов на сумму 150 000 руб., предлагаемые 39 банками Казани.

Критерии, по которым оценивались банки: ставка, срок кредита, пакет необходимых документов, требования к трудовому стажу и полнота информации, размещенной на сайте. Солид Банк уступил 1-место по двум параметрам: по максимальному сроку кредита (60 мес.) и по пакету документов (паспорт+документ, подтверждающий доход). По остальным показателям банк получил высшие оценки в рейтинге.

«Разрабатывая условия кредитных программ, мы не только берем в расчет потребности клиентов и условия конкурентов, но и прогнозируем дальнейшую жизнь выдаваемых кредитов. Несмотря на то, что услуги по кредитованию физических лиц уже довольно давно предоставляются на российском рынке, и финансовая грамотность населения несравнимо выше, чем была 10-15 лет назад, она все равно остается на довольно низком уровне. Кредиты без подтверждения дохода – это такая заманчивая возможность для многих граждан, не имеющих постоянного дохода, временно не работающих … Часто люди не думают, как они будут возвращать долг банку, или думают, но надеются на внешние факторы: что работа вот-вот найдется, или им перечислят какие-то пособия, продадут какое-то имущество. Берут кредит, а потом в силу обстоятельств не могут его обслуживать. Мы стараемся уберечь клиентов от необдуманных поступков, поэтому просим подтвердить доход. Тоже касается длительного срока кредита , 150 000 руб., на 7 лет – представляете, какая переплата будет. Кроме того, если заемщику по уровню доходов непосильно вернуть такую сравнительно небольшую сумму за 5 лет, то нужно крепко подумать, прежде чем массово предлагать такой категории увеличенный срок кредита. Это все касается типовых условий. Мы, конечно, стараемся войти в положение клиентов и рассмотреть каждый случай индивидуально, но вводные данные у нас таковы, чтобы оградить клиентов от финансовых проблем, а банк от проблем с недобросовестными клиентами», – комментирует Анна Мамеко, начальник Управления розничных продаж.

Ознакомиться с условиями потребительских кредитов Солид Банка можно на сайте.