БКС Банк перезапустил программу лояльности на лучших условиях

БКС Банк запустил обновленную программу лояльности «БКС Бонус» с 1 декабря 2018 года. В рамках программы Банк возвращает клиентам часть денежных средств от совершенных покупок с использованием карты БКС Банка, а также предлагает целый ряд специальных предложений и привилегий.

Согласно новым условиям у клиентов появляется возможность самостоятельно выбирать категории тех покупок, которые они совершают чаще всего, и получать за них максимальные бонусы:

до 12% с покупок в выбранной категории;

до 1% с любых других покупок.

Все бонусы начисляются ежедневно на единый бонусный счет клиента. Выплата начисленных бонусов за отчетный период происходит ежемесячно. Максимальный размер вознаграждения в месяц не ограничен.

Чтобы получать повышенные бонусы клиенту необходимо выбрать одну из доступных категорий через Мобильный банк: авто, развлечения, спорт и красота. При желании клиенты самостоятельно могут изменить выбранную категорию в любой момент времени.

С помощью мобильного банка начисленные бонусы можно легко обменять на рубли. Для этого нужно выбрать из списка совершенные покупки и компенсировать их стоимость бонусами. Денежные средства мгновенно зачислятся на основной счет клиента по курсу 1 бонус = 1 рубль.

Новые условия распространяются на дебетовые карты, оформленные в рамках пакетов услуг: «Цифровой Платиновый», «Премьер Базовый», «Премьер» Расширенный«, «Ультима» и «Брокер».

С подробными условиями по картам и пакетам услуг можно ознакомиться на сайте bcs-bank.com в разделе «Карты».