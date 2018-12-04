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9,5 млн рублей долга по налогам выплатило МУП в Иркутской области

4 декабря 2018

Муниципальное унитарное предприятие Мамаканского городского поселения Иркутской области, оказывающие коммунальные услуги, задолжало 9,5 млн рублей налогов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Исполнительный лист о взыскании долга с неплательщика поступил в Отдел судебных приставов по Бодайбийскому и Мамско-Чуйскому районам УФССП России по Иркутской области.  

Исполнительное производство находилось на исполнении и личном контроле начальника отдела. Было установлено, что в собственности предприятия находятся три коммунальных машины. Приставы арестовали технику и оставили должнику на ответственное хранение. Это поспособствовало оплате задолженности в пользу Федеральной налоговой службы.

 


/ СИА /
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