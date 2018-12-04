Новости

C 4 по 8 декабря в Иркутске ожидаются аномальные холода

4 декабря 2018

Аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-13° ниже климатической нормы в Иркутске ожидается 4-8 декабря.

Как сообщает пресс-служба Иркутского УГМС, причиной низких температур станет Сибирский антициклон, который усилится при поступлении холодных воздушных масс из Арктического бассейна и районов Якутии.

Среднесуточная температура воздуха ночью опустится до -30°, днём до -26°. Об этом 3 декабря 2018 года сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Средние многолетние значения среднесуточных температур в начале декабря составляют -15,-16°.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Самое читаемое на сайте
Время первых. ​​​​​​​Почему «Восток Центр Иркутск» перешел на новую схему работы с дольщиками
Made at Baikal: кедровый грильяж КФ «АМТА» покоряет мировые рынки
Двузначные цифры доходности: мечтать или получать?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании