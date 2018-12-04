C 4 по 8 декабря в Иркутске ожидаются аномальные холода

Аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-13° ниже климатической нормы в Иркутске ожидается 4-8 декабря.

Как сообщает пресс-служба Иркутского УГМС, причиной низких температур станет Сибирский антициклон, который усилится при поступлении холодных воздушных масс из Арктического бассейна и районов Якутии.

Среднесуточная температура воздуха ночью опустится до -30°, днём до -26°. Об этом 3 декабря 2018 года сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Средние многолетние значения среднесуточных температур в начале декабря составляют -15,-16°.