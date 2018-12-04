Иркутская область будет сотрудничать с Францией в сфере экологии, лесопереработки и медицины

Сотрудничество Иркутской области и Французской Республики направлено на развитие медицинской сферы, экологических вопросов, лесопереработки. Об этом заявил губернатор Приангарья Сергей Левченко во время презентации экономического и инвестиционного потенциала нашего региона во французском Лионе.

Фото: irkobl.ru

– На сегодняшний день мы активно развиваем торговлю со 100 странами мира. Правительство Иркутской области рассматривает Францию как одного из основных экономических партнеров региона среди государств Евросоюза. В 2017 году наш товарооборот составил чуть больше 31 млн долларов США. Мы хотели бы усилить наше взаимодействие, в том числе и за счет увеличения объемов взаимных поставок, и в расширении товарной структуры двусторонней торговли. За годы дипломатических отношений между Россией и Францией установлены взаимовыгодные контакты в социально-экономической, научно-технической, гуманитарной сферах, – подчеркнул Сергей Левченко во время презентации.

В пресс-службе Правительства Иркутской области напомнили, что в феврале текущего года состоялась встреча губернатора Приангарья с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Российской Федерации госпожой Сильви Берманн, в ходе которой была достигнута договоренность о проведении презентации.

– Мы готовы к партнерству по созданию лесоперерабатывающих производств на территории Иркутской области. Представляется перспективным сотрудничество в области туризма, образования и медицины. Французский бизнес, в частности компании Abiss, Arbiom, рассматривают возможности размещения в регионе производств медицинских изделий, а также возможности реализации проекта по переработке древесной биомассы в белковые продукты, – продолжил губернатор.

Перспективы сотрудничества французских предприятий и Прибайкалья обсудили во время ряда деловых переговоров. Так, Сергей Левченко посетил производство компании ATF Implants, которая изготавливает искусственные суставы. Эта компания – один из лидеров в мире в данной области, ее руководство рассматривает варианты размещения производства, в том числе в Иркутской области.

Сергей Левченко сообщил французской стороне об успешном опыте международного сотрудничества, уже реализуемом в Приангарье: в Иркутске открылся завод по совместному с Южной Кореей производству глюкометров и тест-полосок. Также с французской стороной обсудили возможность совместного производства пеллет на территории нашего региона.

Сергей Левченко также принял участие в пленарном заседании международной выставки «Поллютек» (Pollutec). Мероприятие экологической тематики проходит в Лионе ежегодно, собирает компании-мировые лидеры в области экологической очистки воды и воздуха, твердых бытовых отходов.

– Такой выставки, как «Поллютек», больше в мире не существует, здесь собраны все мировые технологии. Мы договорились, что будем дружить выставками, и наш Байкальский международный экологический водный форум, который проходит каждый год в сентябре, будет иметь французское представительство, – подчеркнул Сергей Левченко.

Также состоялась встреча губернатора с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации во Франции Алексеем Мешковым.