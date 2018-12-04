БрАЗ усиливает сотрудничество с индустриально-металлургическим техникумом

Компания РУСАЛ заинтересована в привлечении на предприятия молодых сотрудников, поэтому Братский алюминиевый завод стал чаще приглашать студентов знакомиться с работой своих подразделений. За год это уже несколько десантов будущих металлургов навестили предприятие, сообщает Братская студия телевидения.

Фото пресс-службы БрАЗа ОК РУСАЛ

После подробной экскурсии и практики на заводе многие ребята уже не сомневаются, кто станет их работодателем.

Евгений, студент 3 курса Братского индустриально-металлургического техникума: «За время практики я узнал, как осуществляется перестановка штырей, заливка и выливка ванн, ковшей, как работают анодчики, электролизёры. В дальнейшем после армии планирую пойти работать на БрАЗ».

Фото пресс-службы БрАЗа ОК РУСАЛ

Кроме экскурсий БрАЗ предлагает студентам металлургического колледжа программу стажировок. Несколько месяцев под присмотром опытных наставников студенты осваивают тонкости производства алюминия.

Роман Лебедев, директор по персоналу БрАЗа ОК РУСАЛ: «Наша основная задача заключается в том, чтобы техникум готовил те кадры, которые востребованы на нашем предприятии. Исходя из названий профессий, мы это понимаем изначально. Но еще хотелось бы, чтобы те ребята, которые получают эти профессии, после окончания техникума приходили и работали по той самой профессии, которую получили. Это основное направление нашего взаимодействия».

Фото пресс-службы БрАЗа ОК РУСАЛ

Андрей Колонтай, директор Братского индустриально-металлургического техникума: «Предприятие, согласно графику, предоставляет рабочие места для прохождения стажировок и практик рабочих и специалистов основных профессий. Прежде всего это металлурги, это машинисты крана. И также работают другие профильные профессии. Этим взаимодействием мы хотим не только закрепления на предприятии, но и в целом в городе Братске и в пределах северных территорий Иркутской области».

В ближайшем будущем представители индустриально-металлургического техникума и БрАЗа планируют совместно привлекать школьников из Братского района: сначала на обучение, затем – на постоянное, хорошо оплачиваемое место работы.