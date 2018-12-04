Зимний туристический сезон открыли на Байкале

В Листвянке состоялся Большой Байкальский квест. Мероприятие уже третий год проходит в начале декабря и открывает зимний сезон на Байкале. Его организаторы – движение «Живи на Байкале» при поддержке агентства по туризму Иркутской области, администрации Иркутского района, администрации Листвянского муниципального образования, а также Российской Гостиничной Ассоциации и Байкальской ассоциации рестораторов и отельеров. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Приангарья.

Участие в квесте приняли восемь команд, а это около 80 человек. Переходя от одной точки к другой, участники выполняли спортивные, интеллектуальные и творческие задания на время. Всего было шесть локаций. Быстрее всех справилась сборная «Рекорд» – обладательницы Кубка мира по хоккею с мячом 2018 под руководством заслуженного тренера России Александра Межуева. На втором месте «Неугомонные» – представители фитнес -клуба «Fit time», на третьем – «МИКС» – ассоциация спортсменов зимнего плавания «Байкал».

Следующее зимнее мероприятие состоится 8 декабря. В Байкальске открывает сезон горнолыжный курорт «Гора Соболиная». По традиции здесь пройдут массовый спуск с горы, шоу-программа с фаер-элементами, игры, конкурсы и розыгрыш годового абонемента на катание.

– Задача подобных мероприятий – развитие всесезонного туризма в регионе, ведь Байкал красив и интересен не только летом, – отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Напомним, в рейтинге туристической привлекательности регионов Иркутская область в 2017 году заняла 13 место, а количество туристов увеличилось на 4,7% и составило более 1,5 млн. человек. Самые популярные маршруты у туристов – Иркутск – пос. Листвянка – Кругобайкальская железная дорога – Култук – Утулик –Байкальск, а также Иркутск – Малое море – Ольхон.