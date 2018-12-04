НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» будет переименован в НПФ «Открытие»

29 ноября 2018 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», на котором было принято решение о переименовании Фонда и утверждении Устава с новым наименованием. Ожидается, что в декабре 2018 года1, после завершения юридических процедур, связанных с государственной регистрацией изменений в Устав, НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» получит новое название – НПФ «Открытие».

«Смена названия объединенного НПФ – завершающий этап объединения негосударственных пенсионных фондов группы «Открытие», которое успешно состоялось в августе текущего года в форме присоединения НПФ электроэнергетики и НПФ РГС к НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ». В результате пенсионный бизнес полностью интегрируется в банковскую группу и будет позиционироваться в качестве универсального партнера по корпоративному пенсионному обеспечению не только для предприятий нефтяной и энергетической отрасли, но и компаний различных секторов экономики. Розничные клиенты нашего банка смогут получить набор финансовых продуктов в единой линейке с одноименным названием», – прокомментировал президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

«На пенсионном рынке продолжается активная консолидация, НПФ укрупняются. Одна из основных задач, стоящих перед нами после объединения фондов группы – реализовать концепцию универсального негосударственного пенсионного фонда, диверсифицировать клиентскую базу за счет выстраивания взаимоотношений с предприятиями различных отраслей экономики, расширить предложения для розничных клиентов. В этой связи переименование НПФ и соответственное разведение брендов промышленного холдинга и финансового института – логичный и необходимый шаг, направленный на более четкое позиционирование объединенного фонда в сознании розничных клиентов в качестве эксперта на рынке финансовых услуг», – комментирует генеральный директор АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» Денис Рудоманенко.

Отметим, что смена наименования никаким образом не затрагивает интересы застрахованных лиц, участников и вкладчиков фонда и не требует от клиентов перезаключения договоров и других дополнительных действий. Переименование фонда никак не затронет реализацию действующих клиентских программ корпоративного пенсионного обеспечения на предприятиях – вкладчиках.

После завершения необходимых юридических процедур государственной регистрации Устава и внесения записи в ЕГРЮЛ для клиентов будут запущены обновленные официальный сайт фонда и Личный кабинет.

Напомним, что основной вектор развития объединенного НПФ – сохранение и усиление позиций на рынке негосударственных пенсионных услуг для частных и корпоративных клиентов, в том числе, благодаря широкому применению онлайн-технологий в работе с клиентами. В основе деятельности объединенного фонда лежит взвешенная инвестиционная политика и максимальная надежность, а также опыт работы трех фондов с заслуженной репутацией.

По данным на 30.09.2018 количество клиентов Фонда (застрахованных лиц и участников) превышает 7,9 млн человек, общий объем активов под управлением составляет порядка 570 млрд руб. Более 600 предприятий реализуют совместно с фондом программы корпоративного пенсионного обеспечения. Доля рынка объединенного НПФ составляет более 19% в сегменте обязательного пенсионного страхования и порядка 6% – в сегменте негосударственного пенсионного обеспечения2.

1В случае принятия положительного решения Банка России.

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно-значимым банком. Банк работает на финансовом рынке с 1993 года. «Открытие» — универсальный банк с устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса. Банк развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. «Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входит «Росгосстрах банк», а также компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «НПФ Лукойл-гарант» (пенсионная индустрия), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие». По состоянию на 1 октября 2018 г. балансовый капитал банка «Открытие» по российским стандартам финансовой отчетности составил 273,3 млрд рублей, активы за вычетом резервов — 1,32 трлн рублей (топ-10 на российском рынке). Клиентская база банка «Открытие» насчитывает порядка 180 000 юридических лиц и более 3,8 млн физических лиц, в том числе премиальных клиентов. Более 440 отделений банка различного формата расположены в 61 экономически значимом регионе России.