Иркутская нефтяная компания поддержала персональную выставку художников-иллюстраторов Ирины и Ольги Ертахановых

С 15 декабря по 17 февраля в галерее Виктора Бронштейна пройдет персональная выставка художников-иллюстраторов Ирины и Ольги Ертахановых «Тоодэй». Они работают под псевдонимом IOErt. Новая экспозиция – это погружение в настоящую зимнюю сказку в формате digital art. Генеральным партнером выставочного проекта стала Иркутская нефтяная компания.

Авторский стиль Ертахановых узнаваем и имеет поклонников по всему миру. Работы сестер-художниц можно видеть на различных выставках и в галереях рядом с шедеврами Зорикто Доржиева, Даши Намдакова и других признанных мастеров.

В последнее время девушки занимаются иллюстрированием книг. Они уже выпустили ряд детских изданий, которые мечтают иметь у себя как дети, так и взрослые. Их проекты представлены на выставках книжных издательств в Англии.



Девушки завершили обучение анимации в известном Борнмутском университете искусств (Arts Bournemouth University) в Великобритании, где создали собственный анимационный короткометражный фильм.

Персональная выставка сестер Ертахановых в Иркутске – премьера. Новый проект – это погружение в настоящую зимнюю сказку в формате digital art. Работы художниц выполнены в различных современных техниках: авторская живопись, цифровая графика и пластификации. Также в формате выставки можно увидеть иллюстрации из книги «Снежная королева», изданной художницами в Англии.

Сюжеты работ навеяны мотивами старинных легенд и преданий. Фэнтезийные персонажи оживут в залах галереи благодаря современным технологиям. Гости будут перемещаться от работы к работе по снежному лабиринту под звон колокольчиков. Герои картин – персонажи древних мифов и сказаний – станут реальностью на специальных проекциях.

Выставочный проект пройдет при поддержке галереи «Ханхалаев» (г. Москва).

Выставка пройдет в залах галереи по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3.