ВСЖД оснастила системами видеофиксации 38 железнодорожных переездов

В целях снижения аварийности на 38 переездах в границах Восточно-Сибирской железной дороги были установлены системы видеозаписи для выявления и фиксации нарушителей правил дорожного движения.

Фото и видеозаписи помогут железнодорожникам более четко отслеживать ситуацию на железнодорожных переездах и сохранять данные о водителях, нарушающих правила дорожного движения, для передачи их в подразделения ГИБДД.

Помимо этого, четыре переезда Нюра, Юрты, Чуна, Изыкан в скором времени будут подключены к системе автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП).

Отметим, что переезд в Смоленщине уже функционирует в данной системе.

Кроме того, на ВСЖД в текущем году полностью выполнен капитальный ремонт 3 переездов, на 8 проведен текущий ремонт и асфальтирование.