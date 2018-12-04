Клиенты Промсвязьбанка могут бесплатно пользоваться мобильным брокерским ПО

Клиенты на брокерском обслуживании Промсвязьбанка с декабря могут бесплатно, без каких-либо комиссий, пользоваться мобильными приложениями IQUIK X и QUIKAndroid X.

С помощью программ IQUIK X и QUIKAndroid X клиенты могут в режиме онлайн осуществлять торговые операции, отслеживать позиции в клиентском портфеле, видеть динамику торгов на графиках. Помимо этого, клиентам будет доступен просмотр лент новостей информационных агентств.

"Промсвязьбанк последовательно улучшает сервис брокерских услуг, и предоставление бесплатных мобильных приложений — один из важных шагов в этом направлении, — говорит директор по брокерскому обслуживанию Михаил Молчанов. — Данная услуга даст клиентам свободу в принятии инвестиционных решений и позволит всегда оставаться мобильными".

Ранее в этом году Промсвязьбанк понизил ставки маржинального кредитования для клиентов брокерского бизнеса. В результате ставки для открытия «длинных» позиций достигли уровня от 11,25% до 13,65% годовых, «коротких» — от 10,25% до 12,65% годовых. Маржинальное кредитование предоставляется бесплатно внутри торговой сессии. Помимо этого, банк в два раза уменьшил вознаграждения расчетов по сделкам на валютном рынке, с 0,1% до 0,05%.