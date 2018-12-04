Более полумиллиарда рублей в Иркутской области будет перераспределено ко второму чтению регионального бюджета

Ко второму чтению регионального бюджета на 2019-2021 годы Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в Законодательное собрание девять поправок. Ими будет перераспределено 539 млн рублей.

Часть поправок предусматривает необходимый объем софинансирования для получения средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий национальных проектов «Образование», «Демография», «Культура», «Экология», «Жилье и городская среда». Деньги будут направлены Иркутской области на такие федеральные проекты, как «Старшее поколение, «Чистая вода», «Содействие занятости женщин», «Культурная среда», «Современная школа», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Спорт – норма жизни», «Цифровая культура», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение лесов», «Формирование комфортной городской среды», государственную программу «Доступная среда».

Дополнительные средства областного бюджета Сергей Левченко предложил направить на строительство детсадов в 17 микрорайоне Ангарска и в поселке Тыреть Заларинского района, капремонт школы № 2 в Усть-Илимске и Карлукской СОШ Иркутского района. Внесены изменения в областную программу «Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы. Увеличены бюджетные ассигнования на приобретение продуктов и медикаментов для нужд медицинских учреждений, оказание высокотехнологичной медпомощи, закупки авиационных работ для оказания медицинской помощи, на развитие паллиативной помощи, мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями, строительство радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра.

Губернатор предложил предусмотреть в областном бюджете более 7,7 млн рублей для единовременной выплаты воинам-интернационалистам в связи с 30-летием вывода советских войск из Афганистана. Дополнительно 18,4 млн рублей ежегодно будет направляться на обеспечение ветеранов труда Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение.

Увеличены бюджетные ассигнования на подготовку спортсменов высокого класса, приобретение каркасно-тентовых сооружений и оборудования для оснащения многофункциональных спортивных площадок и хоккейных кортов, строительство и ремонт спортивных объектов. Внесены изменения в областную программу «Развитие культуры» на 2019-2024 годы. Дополнительные средства предлагается направить, в том числе на частичный ремонт Иркутского музыкального театра им. Загурского, обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом, капремонт ДК в Зиме и детской музыкальной школы в Балаганске, техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов.

Дополнительные 10,9 млн рублей выделяется на приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов для дизельных электростанций в Тофаларии. На 2021 год увеличено финансирование мероприятий по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переселения граждан из непригодного жилья в зоне БАМа.

Сегодня все поправки Губернатора были рассмотрены и рекомендованы к принятию на заседании комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству областного парламента. Всего в таблицу одобренных вошло 33 поправки, их авторами наряду с главой региона стали депутаты ЗС, Контрольно-счетная палата Иркутской области, уполномоченный по правам человека в Приангарье. Комитет рекомендовал сессии Законодательного собрания принять областной бюджет во втором и третьем окончательном чтении уже 5 декабряЮ, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.