Saxobank ждет кризис уже в начале 2019 года

Датский Saxo Bank, известный смелостью своих прогнозов, опубликовал свой взгляд на наступающий 2019 год.

Один из главных прогнозов банка касается президента США Дональда Трампа, который может отправить в отставку главу ФРС Джерома Пауэлла. Место последнего, согласно прогнозу, может занять президент Федерального резервного банка Миннеаполиса (один из 12 федеральных резервных банков США, образующих ФРС) Нил Кашкари. По мнению Saxo Bank, американская экономика и акции немедленно начнут быстрое падение в первом квартале 2019 года. К лету 2019 года акции могут оказаться в глубокой яме, а кривая доходности США пойдет на спад.

Самое главное, что здесь интересно – это обвал на рынке акций. О нем мы говорим очень давно, хотя мы и не уверены, что «пузырь» лопнет именно в первом квартале. Естественно, данный сценарий будет иметь разрушительные последствия для всех глобальных рынков. Все окажется под ударом – нефть, акции и валюты развивающихся стран, в том числе индекс МосБиржи и российский рубль. Россия, правда, данный сценарий переживет, у нас капитализация компаний слабо связана с уверенностью потребителей. Вопрос в том, вмешается ли в валютные торги ЦБ РФ? Банк России таргетирует инфляцию, а не валютный курс. Ну и главное, в отличие от Saxo Bank мы полагаем, что обвал на американском рынке акций может стоить кресла не руководителю ФРС США Джерому Пауэллу, а президенту Дональду Трампу. Ждать осталось недолго, поживем – увидим.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари