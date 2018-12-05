Сбербанк приступает к выплатам страхового возмещения вкладчикам банка «Первомайский»

ПАО Сбербанк объявлено одним из победителей конкурсного отбора, проведенного Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» для осуществления выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации Банк «Первомайский» (ПАО).

С 05 декабря 2018 года ПАО Сбербанк осуществляет прием заявлений и выплату страхового возмещения вкладчикам (физическим лицам) и вкладчикам, имеющим вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности в уполномоченных подразделениях.

ПАО Сбербанк осуществляет выплаты вкладчикам Банк «Первомайский» (ПАО) в Краснодарском крае, Ростовской обл., Астраханской обл., Волгоградской обл., г. Москве, Республике Адыгее, Республике Башкортостан, Кабардино-Балкарской республике, Республике Карелия, Республике Коми, Республике Саха (Якутия), Республике Северная Осетия, Республике Татарстан, Алтайском крае, Красноярском крае, Приморском крае, Ставропольском крае, Хабаровском крае, Амурской обл., Астраханской обл., Волгоградской обл., Калининградской обл., Липецкой обл., Московской обл., Мурманской обл., Нижегородской обл., Новосибирской обл., Омской обл., Ростовской обл., Рязанской обл., Самарской обл., Саратовской обл., Сахалинской обл., Свердловской обл., Смоленской обл., Тамбовской обл., Томской обл., Тульской обл., Тюменской обл., Челябинской обл., Ярославской обл., Ханты-Мансийского АО-Югра, Чукотского АО, Ямало-Ненецкого АО, г. Санкт-Петербурга.

Перечень уполномоченных подразделений и порядок выплаты страхового возмещения размещены на сайте ПАО Сбербанк в разделе «Все продукты и услуги» в подразделе «Выплаты АСВ» в закладке «Полезно знать».

Обращаем внимание, что 29.12.2014 вступил в действие Федеральный закон №451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации».

Данным Федеральным законом увеличен предельный размер страхового возмещения по вкладам с 700 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей.