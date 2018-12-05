Сбербанк приступает к выплатам страхового возмещения вкладчикам Русского ипотечного банка

ПАО Сбербанк объявлено победителем конкурсного отбора, проведенного Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» для осуществления выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации КБ «Русский ипотечный банк» (ООО).

С 05 декабря 2018 года ПАО Сбербанк осуществляет прием заявлений и выплату страхового возмещения вкладчикам (физическим лицам) и вкладчикам, имеющим вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности в уполномоченных подразделениях.

ПАО Сбербанк осуществляет выплаты вкладчикам КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) в Калининградской обл., Пермском крае, Краснодарском крае, Республике Башкортостан, Волгоградской обл., Воронежской обл., Красноярском крае, Нижегородской обл., Новосибирской обл., Омской обл., Приморском крае, Самарской обл., Саратовской обл., Свердловской обл., Республике Татарстан, г. Санкт Петербурге, Тюменской обл., Хабаровском крае, Чувашкой Республике, Республике Коми, Алтайском крае, Астраханской обл., Белгородской обл., Ивановской обл., Челябинской обл., Ярославской обл., Иркутской обл., Калужской обл., Кемеровской обл., Липецкой обл., Мурманской обл., Пензенской обл., Ростовской обл., Рязанской обл., Тверской обл., Томской обл., Тульской обл., Московской обл., г. Москве, Республике Бурятия, Республике Мордовия, Удмуртской республике, Ставропольском крае, Архангельской обл., Брянской обл., Владимирской обл., Вологодской обл., Кемеровской обл., Кировской обл., Костромской обл., Курской обл., Смоленской обл., Тамбовской обл., Ульяновской обл., Ханты-Мансийском АО.

Перечень уполномоченных подразделений и порядок выплаты страхового возмещения размещены на сайте ПАО Сбербанк в разделе «Все продукты и услуги» в подразделе «Выплаты АСВ» в закладке «Полезно знать».

Обращаем внимание, что 29.12.2014 вступил в действие Федеральный закон №451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации».

Данным Федеральным законом увеличен предельный размер страхового возмещения по вкладам с 700 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей.