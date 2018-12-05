Sber#Up. Сбербанк вложится в бизнес-идеи своих сотрудников

Сбербанк запустил вторую волну внутреннего акселератора — Sber#Up. Приглашение в проект получили все сотрудники Группы компаний Сбербанк: более 300 тысяч работников банка, а также сотрудники компаний экосистемы банка.

В акселераторе могут принять участие все сотрудники, независимо от стажа и должности. Обязательное условие – готовый прототип или проработанная бизнес-идея проекта. Предпочтения будут отдаваться заявкам, MVP которых реализуем за 13 недель акселерации. Большим плюсом будет наличие команды единомышленников, необходимой для реализации проекта.

Весной этого года 15 тысяч сотрудников банка приняли участие в первой пилотной волне внутреннего акселератора. По итогам «пилота» 6 команд-победителей получили от Сбербанка предложение внедрить их проекты в экосистему банка. Решив масштабировать результаты, программу сделали постоянной: Sber#Up будет проходить 2 раза в год, что обеспечит банку активную работу с новыми бизнес-идеями.

Лев Хасис, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Обычно компании, говоря о корпоративной венчурной сфере, имеют в виду покупку стартапов с рынка. Мы же решили заглянуть внутрь и предложили нашим сотрудникам реализовать свои бизнес-проекты. Они каждый день работают с розничными и корпоративными клиентами, взаимодействуют с партнерами, поэтому как никто другой знают потребности и запросы рынка. Кроме того, в программу приглашены сотрудники дочерних компаний – они обладают должной экспертизой в смежных областях, таких как телемедицина, электронная коммерция, сервисы в области отдыха, развлечений и других. Мы рассчитываем, что по итогам акселератора появятся достойные продукты, которые качественно расширят возможности нашей экосистемы».

Прием заявок продлится до 23 декабря. После этого эксперты банка выберут 35 команд, которые пройдут акселерацию. Во время программы участники будут подтверждать спрос на продукт, изучать рынок, запускать MVP и совершать первые реальные продажи. С командами будут работать приглашенные эксперты, каждый из которых обладает предпринимательским опытом. Для сотрудников Сбербанка и дочерних компаний – это реальная возможность не только расширить свою экспертизу в той или иной области, но и попробовать себя в бизнесе.

В финале Акселератора состоится демо-день, на котором топ-менеджеры Сбербанка и приглашенные венчурные инвесторы выберут самые сильные команды. После этого организаторы предложат победителям одну из форм развития бизнес-идеи: создание стартапа с инвестициями Сбербанка или развитие проекта в одном из подразделений банка или его дочерней компании.