Новости

Альфа-Банк предлагает копить кэшбэк до пенсии

5 декабря 2018

Альфа-Банк запустил маркетинговый проект «Копить — значит тратить», который позволяет рассчитать, сколько кэшбэка клиент способен накопить к выходу на пенсию, пользуясь Альфа-Картой. Также на странице проекта можно заказать Альфа-Карту и выиграть путешествие в Карловы Вары на двоих.

Любой посетитель страницы старше 18 лет может ввести дату рождения, указать пол, среднюю сумму месячных трат, и калькулятор посчитает сумму кэшбэка, с допущением, что все траты будут проводиться с Альфа-Карты, и с учетом процента, начисляемого на остаток. Как легко убедиться, в итоге получаются впечатляющие суммы. Причем для этого не нужно ничего откладывать из доходов, достаточно оставлять на карте кэшбэк с покупок.

Дебетовая Альфа-Карта обладает бесплатным обслуживанием, начислением до 7% на остаток и кэшбэком до 3% на все покупки, при выполнении условий по ежемесячным тратам или остатку на конец месяца.

Страница проекта: https://alfapensiya.ru/

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Самое читаемое на сайте
Время первых. ​​​​​​​Почему «Восток Центр Иркутск» перешел на новую схему работы с дольщиками
Made at Baikal: кедровый грильяж КФ «АМТА» покоряет мировые рынки
Двузначные цифры доходности: мечтать или получать?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании