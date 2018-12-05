Альфа-Банк получил награду в номинации «Новые технологии в банках: ИТ-проект года»

29 ноября в Digital October состоялся TAdviser Summit: Государство. Бизнес. ИТ. В рамках мероприятия состоялось награждение победителей премии TAdviser IT Prize 2018. Компания «Синимекс» и Альфа-Банк получили награду в номинации «Новые технологии в банках: ИТ-проект года» за создание ресурса для партнеров программы лояльности банка Alfa Travel, позволяющий им использовать открытые API.

«В этом технологическом направлении Альфа-Банк выступил флагманом банковской отрасли. Банковские отрытые API позволяют разработчикам и финтех-компаниям создавать приложения, безопасно работающие с данными клиентов банка: историей выполненных транзакций, счетами, заведением операций по ним и прочее. Открытые API — одно из перспективных направлений, которое развивается в странах Европы в рамках обновленной платежной директивы PSD2. Это первый проект с предоставлением доступа к открытым API банка, и он разработан нами в достаточно короткий срок. Всего за 2,5 месяца был проведен полный комплекс работ от идеи до первой карты: аналитика, разработка и внедрение. Рынок меняется очень быстро, поэтому все игроки стремятся сократить срок вывода продукта. В этих условиях любая задержка может стоить потери клиентов, так что необходимо постоянно следить за происходящем и оперативно реагировать на потребности и вызовы рынка», — отметил Сергей Брынин, директор процессиногового центра Альфа-Банка. — Отдельно хочется выразить благодарность коллегам из «Синимекс», которые внесли большой вклад в решение вопросов технической аналитики и, конечно, спасибо всей команде Альфа-Банка

Павел Мышев Заместитель Директора по взаимодействию с ключевыми клиентами компании «Синмекс»: «Наша компания уже более 15 лет сотрудничает с Альфа-Банком и за эти годы совместными усилиями мы запустили множество проектов. Независимо от масштабов каждый из них является для нас важным и уникальным. Сегодня информационные технологии в банках играют роль не просто вспомогательного инструмента или фундамента для бизнеса, а уже напрямую влияют на положительную динамику роста прибыли, предлагают инструменты и сервисы для привлечения клиентов, повышают их лояльность и помогают пользователям этих сервисов минимизировать вложения в непрофильные для них ресурсы. Данный проект наглядно это демонстрирует», — сказал он.