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Альфа-Банк и «Дикси» провели первый платеж через новую систему обмена финансовыми сообщениями

5 декабря 2018

Альфа-Банк и «Дикси» провели первую транзакцию через платформу «Транзит 2.0» Национального расчетного депозитария. Это первая транзакция в системе, которая позволит рынку снизить издержки корпоративных клиентов на обмен платежными документами с расчетными банками.

«Транзит 2.0» — новая система для обмена финансовыми сообщениями, которую корпорации и банки могут использовать для автоматического обмена платежными и иными финансовыми документами, включая сообщения в международном формате ISO 20022.

«Клиентам проще, удобнее и дешевле взаимодействовать с банками по унифицированным каналам, поэтому мы приняли решение присоединиться к системе «Транзит 2.0» Национального расчетного депозитария, — комментирует Павел Рязанов, директор транзакционного бизнеса Альфа-Банка. — Мы уверены в том, что эта платформа получит распространение на рынке, в силу своих возможностей и удобства использования, и будем предлагать данный канал взаимодействия нашим корпоративным клиентам».

««Транзит 2.0» предоставляет очевидные преимущества для игроков рынка, особенно для холдингов с разветвленной структурой платежей, большим количеством расчетных счетов и юридических лиц. Теперь в одной системе в рамках одной транзакции можно осуществить обмен документами сразу со всеми участниками. Это очевидная экономия времени и ресурсов», — отметила Юлия Жувага, финансовый директор ГК «ДИКСИ».

«Мы видим большой потенциал развития проекта «Транзит 2.0» в первую очередь для корпоративных казначеев. Опыт реализации масштабных инфраструктурных проектов и технологические достижения НРД, а также наша нейтральность создают потенциальные преимущества для различных категорий клиентов», — отметил Александр Нам, управляющий директор по развитию технологических сервисов НРД.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Информация о Национальном расчетном депозитарии
Национальный расчетный депозитарий (НРД) имеет статус центрального депозитария**, входит в Группу «Московская Биржа».

НРД учрежден 27 июня 1996 года. Суммарная стоимость активов на хранении в НКО АО НРД на 30 сентября 2018 года достигла 43,5 трлн руб. НРД признан Банком России системно значимым расчетным депозитарием и системно значимым репозитарием. Платежная система НРД имеет статус системно и национально значимой.

НРД предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, включая депозитарные услуги, расчетно-кассовое обслуживание, регистрацию внебиржевых сделок (репозитарий), информационные услуги, услуги по управлению обеспечением и технологические сервисы.

Обладая статусом Национального нумерующего агентства по России и Замещающего нумерующего агентства по СНГ, НРД уполномочен присваивать ценным бумагам международные коды ISIN, CFI, FISN, а также имеет статус локального операционного подразделения (Local Operating Unit, LOU), позволяющий присваивать международные коды идентификации юридического лица (LEI).

Банк России присвоил НРД статус оператора платежной системы с зарегистрированным названием «Платежная система НРД».

НРД проводит все биржевые расчеты и большую часть внебиржевых расчетов, обслуживает как российские, так и иностранные ценные бумаги. На сегодняшний день НРД имеет счета в центральных депозитариях и международных расчетно-клиринговых центрах 8 стран, а также корреспондентские счета в ряде крупнейших иностранных и российских банков. На обслуживании в НРД находятся ценные бумаги эмитентов из более 40 стран.

Подробная информация о деятельности НРД представлена на сайте www.nsd.ru.

**Статус центрального депозитария присвоен НРД Приказом ФСФР России от 06.11.2012 № 12-2761/ПЗ-И. Лицензия № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 г. профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная ФСФР России. Лицензия № 3294 от 4 августа 2016 г. на осуществление банковских операций, выданная Центральным банком Российской Федерации. Лицензия № 045-00004-000010 от 20 декабря 2012 г. на осуществление клиринговой деятельности, выданная ФСФР России. Лицензия № 045-01 от 28 декабря 2016 г. на осуществление репозитарной деятельности, выданная Банком России.

Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) — одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.

По состоянию на 31 декабря 2017 года Группа управляла 2 703 магазинами, включая 2 534 магазина «у дома» «ДИКСИ», 128 магазинов «Виктория» и 41 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК «ДИКСИ» работают в 753 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации.

География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, Северо-Западный и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.

В 2017 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 282 млрд рублей.


/ СИА /
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