Альфа-Банк и «Дикси» провели первый платеж через новую систему обмена финансовыми сообщениями

Альфа-Банк и «Дикси» провели первую транзакцию через платформу «Транзит 2.0» Национального расчетного депозитария. Это первая транзакция в системе, которая позволит рынку снизить издержки корпоративных клиентов на обмен платежными документами с расчетными банками.

«Транзит 2.0» — новая система для обмена финансовыми сообщениями, которую корпорации и банки могут использовать для автоматического обмена платежными и иными финансовыми документами, включая сообщения в международном формате ISO 20022.

«Клиентам проще, удобнее и дешевле взаимодействовать с банками по унифицированным каналам, поэтому мы приняли решение присоединиться к системе «Транзит 2.0» Национального расчетного депозитария, — комментирует Павел Рязанов, директор транзакционного бизнеса Альфа-Банка. — Мы уверены в том, что эта платформа получит распространение на рынке, в силу своих возможностей и удобства использования, и будем предлагать данный канал взаимодействия нашим корпоративным клиентам».

««Транзит 2.0» предоставляет очевидные преимущества для игроков рынка, особенно для холдингов с разветвленной структурой платежей, большим количеством расчетных счетов и юридических лиц. Теперь в одной системе в рамках одной транзакции можно осуществить обмен документами сразу со всеми участниками. Это очевидная экономия времени и ресурсов», — отметила Юлия Жувага, финансовый директор ГК «ДИКСИ».

«Мы видим большой потенциал развития проекта «Транзит 2.0» в первую очередь для корпоративных казначеев. Опыт реализации масштабных инфраструктурных проектов и технологические достижения НРД, а также наша нейтральность создают потенциальные преимущества для различных категорий клиентов», — отметил Александр Нам, управляющий директор по развитию технологических сервисов НРД.