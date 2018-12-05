Татьяна Савина возглавила филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Санкт-Петербурге

С 1 декабря 2018 года Татьяна Савина назначена Исполнительным директором, управляющим филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Санкт-Петербурге.

В новой должности Татьяна Савина будет курировать работу отделений, входящих в состав Санкт-Петербургского филиала Банка УРАЛСИБ, в том числе, заниматься реализацией планов по активному увеличению объема бизнеса и наращиванию всех ключевых показателей Банка в Северо-Западном регионе.

Татьяна Николаевна Савина окончила Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (ранее СПбГТУ) по специальности «Экономист». В банковской отрасли – с 1993 года. Работала в Международном Московском банке (впоследствии – АО «ЮниКредит Банк»). Продолжила карьеру в АО «Райффайзенбанк», где отвечала за развитие направления корпоративного бизнеса, впоследствии возглавляла направление розничного, малого и премиального бизнеса по Северо-Западу. Занимала руководящие должности в ПАО «ВТБ 24», где курировала направление розничного и премиального бизнеса сети в Москве и Московской области.

С октября 2018 года работала в должности Советника Председателя Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Санкт-Петербурге.