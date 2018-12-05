«Открытие Брокер» отстоял свою позицию в Верховном Суде Российской Федерации

4 декабря 2018 г. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила решение Приморского районного суда г. Санкт-Петербурга о взыскании с АО «Открытие Брокер» 1,7 млрд рублей в пользу экс-клиентов инвестиционной компании Владимира и Людмилы Кузьминых. Материалы дела направлены на повторное рассмотрение согласно правилам о подсудности в связи с допущенными судом существенными нарушениями норм материального и процессуального права.

В декабре 2017 года Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга удовлетворил требования супругов Кузьминых о взыскании с компании «Открытие Брокер» 1,7 млрд рублей. Весной 2018 года это решение поддержано апелляционной инстанцией — Санкт-Петербургским городским судом. Не согласившись с вынесенными судебными постановлениями, АО «Открытие Брокер» и ПАО Банк «ФК Открытие» направили кассационные жалобы в Верховный Суд Российской Федерации.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, изучив доводы, изложенные в кассационных жалобах, приняла решение отменить ранее принятые судебные постановления и направить дело на новое рассмотрение. В своём определении Судебная коллегия изложит доводы и правовые позиции, которые будут обязательны для исполнения нижестоящим судом при повторном рассмотрении дела. При этом брокер получит возможность отменить обеспечительные меры, ранее назначенные судом, и инициировать процедуру возврата выплат, уже осуществлённых в пользу Кузьминых.

«Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации смогла разобраться в обстоятельствах данного спора и устранить допущенные судами грубейшие нарушения, в том числе конституционного права на рассмотрение дела в том суде и тем судьёй, к подсудности которого отнесено рассмотрение спора. Требования супругов Кузьминых не основаны на законе, что предстоит доказать при новом рассмотрении дела», — отметил вице-президент, директор Юридического департамента ПАО Банк «ФК Открытие» Александр Полуянов.

«Мы удовлетворены решением, вынесенным Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации. Несмотря на то, что процесс ещё не завершился, мы рассчитываем на объективное рассмотрение материалов дела и оптимистично смотрим на перспективы данного разбирательства, итоги которого важны не только для нашей компании, но и для всех без исключения участников рынка брокерских услуг», — отметила заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Открытие Брокер» Елена Рязанова.

«Отмененные Верховным Судом Российской Федерации судебные постановления создавали важный негативный прецедент, ставя под угрозу сам институт брокерского обслуживания. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации дает надежду на справедливое рассмотрение дела, — отметил вице-президент ПАО Банк «ФК Открытие», председатель совета директоров АО «Открытие Брокер» Сергей Лукьянов.