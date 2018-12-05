Промсвязьбанк за полчаса выдает решение по электронной банковской гарантии на сумму до 5 млн рублей

Промсвязьбанк повысил максимальную сумму банковских гарантий, выдаваемых онлайн по упрощенной процедуре. Теперь бизнесмены всего за 30 минут могут получить решение по заявке на электронную банковскую гарантию (ЭБГ) на сумму до 5 млн рублей.

Электронные гарантии на сумму до 5 млн рублей – наиболее востребованный продукт у участников госзакупок: на них приходится более 70% портфеля всех ЭБГ банка. Гарантии выдаются в обеспечение участия в тендерах и исполнение контрактов для МСБ. Всего за 11 месяцев 2018 года Промсвязьбанк выдал 10 тыс. электронных гарантий без обеспечения на сумму 25 млрд рублей.

Промсвязьбанк запустил сервис по выдаче электронных гарантий без дополнительного обеспечения и посещения офиса в мае 2017 года. На текущий момент онлайн, без посещения офиса, бизнесмены могут получить гарантию на сумму до 50 млн рублей и сроком до 26 месяцев. Один заемщик может получить гарантии объемом 150 млн рублей.

«Упрощенная процедура оценки клиентов по заявкам на экспресс-гарантии до 5 млн рублей позволит значительно повысить удобство сервиса для наших клиентов, снизить их временные затраты на получение гарантий. Мы намерены продолжать работу в этом направлении, последовательно улучшая условия предоставления гарантий для МСБ», — говорит директор департамента электронных банковских гарантий малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка Алена Сокова.

Заявку на электронную гарантию можно подать на сайте банка, на сайтах официальных партнеров Gosoblako и TenderLand, а также в региональных отделениях Промсвязьбанка.