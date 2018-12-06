Неприметный средний класс

Среднему классу приписывают роль двигателя прогресса. В России о нем говорят, когда речь заходит о социальных реформах, но какова его реальная численность и потенциал развития? Об этом рассказывает Вадим Квачев, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Разные подходы

Существуют различные подходы к идентификации среднего класса и определению его доли в социальной структуре общества. Самые простые подходы, используемые для сравнения средних классов разных стран, базируются на одном параметре. Например, Всемирный банк определяет долю среднего класса как долю домохозяйств, ежедневный доход которых на одного человека составляет от 10 до 50 долларов США по ППС (паритету покупательной способности). Существуют также подходы, связанные с другими экономическими (например, владение собственностью, жильем) или социальными (например, образование или социальный статус) параметрами.

Однако одного критерия, на наш взгляд, не достаточно для полного качественного определения состава среднего класса. В рамках научно-исследовательского проекта РФФИ «Российские средние классы: теоретико-методологические основы выявления, социальные стандарты идентификации, оценивание и увеличение численности» используется многокритериальный подход для создания модели идентификации и оценки численности средних классов среди наемных работников в России. При многокритериальном подходе учитываются предварительно верифицированные в экспертном опросе параметры: образование, положение в сфере занятости, материально-имущественная обеспеченность, самоотнесение к среднему классу.

Критерии идентификации

Многокритериальный подход применялся для идентификации средних классов и раньше. Например, в исследовании «Средний класс в современной России: 10 лет спустя», опубликованном в 2014 году Институтом социологии РАН, также выделяются в качестве критериев отнесения к среднему классу образование, профессиональный статус, уровень благосостояния и самоидентификация. Однако критериальные стандарты, на наш взгляд, не вполне соответствуют понятию среднего класса и значительно расширены: например, предполагается, что представитель среднего класса обладает хотя бы средним специальным образованием, его труд носит нефизический характер и т.п. Исследователи из Института социологии РАН на основе этих критериев провели опрос и пришли к выводу, что в состав среднего класса попадают 76% опрошенных россиян.

По нашему мнению, такая методологическая позиция несколько размывает сущность понятия среднего класса, приравнивая его к понятию срединных слоев населения. Как правило, под средним классом понимается социальная группа, чье благосостояние находится на определенном качественном уровне. Именно из этого понимания среднего класса исходила исследовательская группа в рамках проекта РФФИ. Средний класс, определенный из числа занятых на основе многокритериальной идентификации по авторской методике научного коллектива проекта, насчитывает около 23% от численности занятых. Внутри него были выделены: ядро — 2,3%, расширенное ядро — 9,8%, периферия — 11,2%. Каждому из этих уровней соответствуют определенные стандарты, руководствуясь которыми научный коллектив идентифицировал средние классы среди наемных работников.

Как увеличить потенциал?

В рамках исследования был определен потенциал средних классов по отдельным критериям (на 2016 год, в % от численности занятых): по образованности — 59,4%; по оценке образования и положения в сфере занятости — 43,3%; по уровню денежных доходов в домохозяйствах занятых — около 37%; по уровню сбережений — 23,7%; по уровню доходов от основной занятости — около 20%; по обеспеченности недвижимым имуществом — 8%; по субъективному критерию — около 41%.

Как мы видим, одна из ключевых особенностей российского среднего класса — низкая численность, в том числе небольшая численность его ядра, к которому при идентификации предъявлялись самые высокие стандарты (например, образование не ниже высшего, интервалы доходов от 4,2 до 11 прожиточных минимумов и т.д.). Также мы видим, что потенциал средних классов слабее всего с точки зрения обеспеченности недвижимым имуществом и уровня сбережений, то есть речь идет о тех критериях, которые обеспечивают долгосрочную устойчивость домохозяйства и могут передаваться по наследству, стимулируя воспроизводство среднего класса в социальной структуре.

Для увеличения численности средних классов необходимо предпринимать определенные меры. Прежде всего, необходимо создание около 15 млн высокопроизводительных рабочих мест для тех работников, которые при уровне образования, соответствующем стандартам идентификации средних классов, заняты на рабочих местах, для которых имеющийся у них уровень образования является избыточным. Также необходимо стимулирование предпринимательской деятельности, снижение неравенства, повышение уровня доходов населения, повышение уровня жилищной обеспеченности.