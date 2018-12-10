Падение доходов россиян неизбежно отразилось на фармацевтическом рынке. Разбираемся, на сколько дороже стало болеть, почему падает популярность биодобавок, и кто в России лидирует по продажам лекарств, рассуждает Елена Красильникова, доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Ценовая динамика

На фармацевтическом рынке РФ оборот сегмента коммерческих лекарственных препаратов (ЛП) в августе 2018 года был равен 78,4 млрд рублей. В динамике прирост оборота относительно июля 2018 года составил 4,3%. По сравнению с августом 2017 года рынок показал прирост реализации на 5,1%. Средняя стоимость упаковки ЛП в августе по сравнению с июлем снизилась на 0,1%, составив 185,2 рубля. Структура распределения коммерческих ЛП в августе 2018 года изменилась в пользу препаратов высокого ценового сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Удельный вес группы ЛП до 50 рублей вырос на 0,04% относительно августа 2017 года и составил 4,7%. Доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50–150 рублей составила 11,3% (стала меньше на 0,4%). Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150–500 рублей сократился до 41,6% (уменьшился на 0,1%). Доля дорогостоящих препаратов составила 42,4%, что на 0,5% выше веса группы в 2017 году и на 1,4% ниже, чем в июле 2018 года.

По итогам августа 2018 года 59% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными. Но вследствие их невысокой цены относительно импортных лекарств в стоимостном выражении они заняли 27,7%. Коммерческий сегмент рынка по итогам августа 2018 года на 34% был представлен рецептурными препаратами и на 66% — безрецептурными лекарствами в упаковках; в стоимостном выражении рынок практически поделен пополам (52 и 48% соответственно).

Добавки больше не популярны

Оценивая сектор биологически активных препаратов, отметим, что в среднем одна упаковка БАД в первой половине 2018 года обошлась конечному потребителю в 158,9 рубля, что на 5,1% выше, чем в первой половине 2017 года. Российские БАД занимают 55,4% стоимостного и 81,2% натурального объемов продаж. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем реализации отечественных добавок сократился гораздо сильнее, чем продажи зарубежных БАД: –3,6% в рублях и –6,5% в упаковках. Максимальное падение продаж БАД было отмечено в первом месяце лета 2018 года (–13,7%). Эта тенденция связана как с сокращением реальных доходов населения, так и со снижением популярности БАД из-за недоказанной эффективности. Кроме того, немаловажную роль сыграли поправки в законодательстве, ужесточающие контроль рекламы добавок.

В целом за первую половину 2018 года рынок БАД сократился на 1% в рублях и на 5,8% — в упаковках по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. За январь — июнь 2018 года через аптеки было продано 166 млн упаковок БАД на сумму 26,4 млрд рублей (в розничных ценах). Существенную роль в этом сыграл тот фактор, что продавать БАД могут любые торговые организации, обладающие лицензией на торговлю пищевыми продуктами.

Рейтинг дистрибьюторов

В текущем периоде динамично меняется и рейтинг аптечных сетей. Заметно выросла доля «Эркафарм» за счет присоединения к сети «Самсон-Фарма». Активно развивается «Мелодия здоровья» — относительно первой половины 2017 года сеть поднялась в рейтинге на 6 строчек и заняла 6-е место. Совокупно топ-10 управляет 22 600 аптеками, таким образом, их доля составляет в количественном выражении 35,7% от генеральной совокупности. Аптечный рынок в первой половине 2018 года вырос на 2,6% относительно аналогичного периода 2017 года и составил 605 млрд рублей.

По итогам первой половины 2018 года совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке прямых продаж лекарственных средств составила 73,2%. Относительно первой половины 2017 года этот показатель снизился на 2%.

Топ-10 фармдистрибьюторов за первую половину 2018 года

Ранг Дистрибьютор Объем, млрд рублей Прирост, % Доля, % 1 «Протек» 109,3 –5,2 16,5 2 «Катрен» 108,9 –0,4 16,5 3 «Пульс» 93,4 18,0 14,1 4 СИА 29,7 –10,4 4,5 5 «Фармкомплект» 29,5 2,0 4,5 6 «Р-Фарм» 29,1 –15,4 4,4 7 «Гранд Капитал» 26,5 46,0 4,0 8 «БСС» 25,1 19,8 3,8 9 «ПрофитМед» 21,2 47,4 3,2 10 «Авеста Фармацевтика» 11,6 46,0 1,8

В первых трех строчках рейтинга компании сохранили за собой позиции 2017 года. Изменение в принципах работы дистрибьюторов привели к тому, что лидеры показывают невысокие результаты и даже отрицательные приросты. С одной стороны, дистрибьюторы стали требовать дополнительные гарантии возврата дебиторской задолженности от аптек (страхование или банковские гарантии). С другой стороны, ужесточились и условия для производителей: теперь приостановить оплату в случае достижения порогового объема стоков по конкретным продуктам.

Серьезная конкуренция развернулась за 4–6-е места. Отличие в объемах реализации дистрибьюторов, занимающих эти позиции, меньше 0,6 млрд рублей. Отрицательная динамика «Р-Фарм» связана с реструктуризацией компании, произошедшей в 2017 году в связи с покупкой 10% акций компанией «Мицуи». Компании, расположенные в рейтинге ниже 6-го места, демонстрируют высокую положительную динамику. Так, за счет этого дистрибьютор «Гранд Капитал» поднялся с 9-го места в 2017 году на 7-е место в рейтинге за первую половину 2018 года. Следует отдельно отметить развернувшуюся борьбу за 10-е место. Равные доли заняли компании «Авеста Фармацевтика» и «Ланцет». Разница между объемами реализации этих двух игроков составляет всего 60 млн рублей.

Косметический рынок

Помимо лекарств фармацевтический рынок представлен и разнообразием косметических продуктов: кремы, лосьоны, спреи, молочко и другие средства. Так, в июне 2018 года на аптечных полках было представлено 63 бренда солнцезащитных средств от 54 фирм-производителей (411 полных наименований). Согласно данным ежемесячного розничного аудита компании DSM Group, в июне 2018 года объем продаж составил 472,9 тыс. упаковок (больше на 35,7% относительно мая 2018 года), косметических средств — на сумму 265,5 млн рублей (больше на 15,4%). По сравнению с июнем 2017 года продажи косметики увеличились на 17,2% в стоимостном выражении и на 12,8% — в натуральном. За месяц средневзвешенная стоимость одной упаковки составила 561,4 рубля.

За январь — июнь 2018 года аптеки реализовали 1,1 млн упаковок солнцезащитной косметики на сумму более 730 млн рублей. В сравнении с первым полугодием 2017 года продажи косметических средств выросли на 23,3% в рублях и на 19,1% — в упаковках. Топ-3 брендов в рублях: La Roche-Posay (доля составляет 34,4%), Avene (13,5%) и Librederm (8,7%). Топ-3 брендов в упаковках: «Мое солнышко» (доля составляет 21,8%), «Флоресан» (17,8%) и La Roche-Posay (13,5%).