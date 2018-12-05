Первый в России объект Национального лесного наследия может появиться в Иркутской области благодаря Группе «Илим»

На территории Катангского лесничества в Иркутской области планируют создать первый в стране объект Национального лесного наследия – участок площадью более 100 тыс. гектаров, находящийся в пределах аренды АО «Группа «Илим». Соглашение об этом компания подписала с такими организациями, как Всемирный фонд дикой природы России (WWF) , АНО «Прозрачный мир» и ОМННО «Совет Гринпис», при активном участии FSC России. Цель договора – сохранить самые ценные участки первозданных лесов в стране, которые ученые называют малонарушенными лесными территориями (МЛТ). Речь идет о не подвергавшихся значимым антропогенным нарушениям крупных участках леса, которые являются домом для многих редких видов флоры и фауны.

«До придания официального статуса Национального лесного наследия на этой территории будет действовать мораторий на любую хозяйственную деятельность, связанную с освоением лесов, кроме предотвращения и тушения лесных пожаров. Дополнительно, в качестве гарантий реализации своих намерений, мы выделили в пределах своей аренды еще один, достаточно большой по площади участок леса – он будет находиться под временным запретом на промышленную рубку до момента создания Национального лесного наследия», – заявил Илья Вервейко, руководитель направления по лесной политике АО «Группа «Илим».

На настоящий момент в пределах арендованных компанией АО «Группа «Илим» лесов имеется лишь один такой крупный участок первозданного леса со столь высокой природоохранной ценностью. После придания ему официального охранного статуса Национального лесного наследия эта территория будет официально защищена от промышленных рубок, но останется открытой для посещения местными жителями – охоты и рыбалки, сбора грибов и ягод. При этом компания не только проявит заботу о лесном наследии страны и сохранении биологического разнообразия, но и сможет снять с себя обязательства по дальнейшим выплатам арендной платы за эту территорию, сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы России.

Экологически ответственные лесопромышленники ранее неоднократно вводили добровольные моратории на рубки самых экологически ценных участков леса в зоне своей аренды. Однако до появления этой весной правового механизма, позволяющего выделять участки Национального лесного наследия, они не могли достаточно быстро придать таким мораторным зонам официальный защитный статус и исключить их из расчета пользования древесиной – из-за длительных бюрократических процедур многие компании вовсе не использовали эту возможность и были вынуждены продолжать платить за них арендную плату.

«Такое экологически ответственное поведение ранее никак не поощрялось с экономической точки зрения. С появлением – благодаря активной позиции Минприроды России – соответствующих правовых механизмов ситуация изменилась. Тем не менее, до сих пор нет полной ясности с процедурой придания лесам статуса Национального лесного наследия и критериями отнесения участков к МЛТ, и пока только одна компания выразила желание выделить его в своей аренде. Однако, общая площадь зон добровольного моратория на ведение рубок леса у всех лесозаготовительных компаний – около 1,8 млн гектаров. Эти участки – наиболее очевидные претенденты на статус Наследия. Мы приветствуем инициативу АО «Группа «Илим» и призываем другие лесопромышленные компании страны последовать этому примеру», – говорит Николай Шматков, Директор лесной программы WWF России.

К объектам Национального лесного наследия предполагается относить леса, имеющие научное, историческое, культурное или религиозное значение и малонарушенные лесные территории. В лесах Национального лесного наследия не требуется вводить болезненные для интересов местного населения ограничения на охоту, рыболовство, экотуризм, использование недревесных и пищевых ресурсов – запрет налагается только на промышленное лесопользование.

«Хорошо, что такой термин как «малонарушенные лесные территории» наконец-то появился в российском законодательстве. Однако для полноценного использования всех возможностей выделения таких территорий и придания им статуса особо защитных участков леса в Лесоустроительной инструкции необходимо дополнительно четко прописать, по каким критериям участки можно относить к категории Национального лесного наследия», – отметил Илья Вервейко.

WWF России призывает лесопромышленные компании выступить с собственной инициативой по созданию участков Национального лесного наследия в границах своих арендованных лесных участков. Такой экономический выгодный для лесного бизнеса и экологически ответственный шаг поможет сохранить самые ценные первозданные леса нашей страны наименее затратным и наиболее быстрым и эффективным способом.