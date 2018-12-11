Пустите переночевать

На волне роста спроса на гостиничные услуги в Москве активно развиваются альтернативные рынки размещения туристов, в первую очередь онлайн-сервисы. Выдержат ли классические гостиницы конкуренцию с новичками рынка? Об этом рассказывает Анна Кошелева, доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Трансформация сферы размещения

Москва стремительно завоевывает статус туристической столицы. Если еще пять лет назад основным и почти единственным направлением привлечения туристов в Москву были конгрессно-выставочные и прочие деловые мероприятия, то сейчас в столице серьезный рост демонстрируют такие направления туризма, как культурно-познавательный, событийный, спортивный и детский.

Этому способствуют активная градоразвивающая политика мэрии Москвы, в рамках которой были реконструированы городские пространства, введена мультиязычная навигация по столице и предприняты другие меры по благоустройству. Кроме того, в Москве регулярно стали проводиться крупные международные фестивали и спортивные события. Так, например, летом 2018 года Москва стала одним из городов, в которых проходил Чемпионат мира по футболу, что заметно повысило ее имидж. Все это прямо отразилось на росте внутренних и иностранных въездных туристских потоков и спровоцировало увеличение общего количества средств размещения, причем во всех ценовых сегментах. Также произошла их качественная трансформация в связи с ужесточением законодательных требований. По итогам Чемпионата мира по футболу 2018 все гостиничные объекты Москвы прошли процедуру классификации, и на конец сентября 2018 года столица располагала гостиничной базой в объеме 1586 объектов на 79,1 тыс. номеров, в том числе 620 хостелов на 94,4 тыс. мест.

Цена или качество?

Анализируя ценовые сегменты средств размещения, в которых останавливаются туристы в Москве, можно отметить, что все они демонстрируют относительно высокую среднегодовую загрузку в диапазоне 72–75% с ежегодным приростом в 1–2 п.п. Однако при этом необходимо обратить внимание на то, что количество номерного фонда в сегменте ниже среднего почти в 2 раза превышает качественный и дорогой номерной фонд. Это свидетельствует о большей доли бюджетных туристов, посещающих Москву.

Помимо значительного прироста востребованных на столичном рынке размещения хостелов нельзя не отметить относительно новый тренд — капсульные отели, которые предлагают технологически продвинутое, безопасное, но при этом бюджетное размещение за счет умного использования пространства.

Спрос на квартиры

На волне роста спроса на гостиничные услуги в Москве стали активно развиваться альтернативные рынки размещения туристов, и в первую очередь это интернет-сервис Airbnb. В отдельные периоды он оттягивает на себя до 30–35% въездного турпотока.

Анализ аудитории портала Airbnb, показал, что прямая аренда квартир пользуется спросом у туристов, приезжающих на выставки (конференции), родителей и абитуриентов в период поступления в вузы, семейных туристов и компаний, которым выгодно селиться в квартире. Гостиничный сектор не всегда может удовлетворить запрос таких туристов на размещение и предоставить конкурентоспособную цену.

Спрос на прямую посуточную аренду жилья особенно высок в пиковые даты, и тогда найти подходящее предложение в соответствующем районе практически невозможно. Средняя стоимость посуточной аренды колеблется в диапазоне от 1500 до 30 000 руб. Бюджетное размещение более востребовано и составляет существенную долю продаж через сервис Airbnb.

Риски собственников и гостей

Важно отметить некоторые нюансы, которые серьезно могут повлиять на доходность ведения бизнеса по сдаче квартир через сервис Airbnb и его будущее развитие в России. Во-первых, собственники, сдающие посуточное жилье на Airbnb, обременены такими трудностями, как возможный нанесенный ущерб со стороны гостей, уборка квартир и простои в связи с отсутствием грамотной маркетинговой политики и навыков управления доходностью (с англ. revenue management). Во-вторых, большинство собственников не зарегистрированы должным образом и не платят соответствующие налоги, то есть по факту действуют за рамками правового поля, не имеют должного набора документов, который, собственно, и не регламентирован законом для такого типа размещения туристов. В свою очередь, гостиницы обременены рядом налогов и обязательств. Дополнительная финансовая нагрузка ложится также в целях обеспечения безопасности и качества услуг в рамках российского законодательства. В то время как основной и единственный критерий оценки объектов для размещения на сайте Airbnb — отзывы резидентов портала. В современном мире это, несомненно, существенный фактор, но недостаточный для такого сегмента, как размещение туристов, где объект размещения должен нести ответственность за их жизнь и здоровье и предоставлять гарантии качества услуг в соответствии с заявленной категорией. В таких условиях гостиницы получают серьезного конкурента в лице арендодателей с портала Airbnb.

Подведем итог

Сервис Airbnb очень удобен для туристов, так как расширяет рыночное предложение и открывает доступ к более низким ценам на размещение. С этой точки зрения развитие данного сервиса может быть поддержано со стороны Ростуризма, что можно было наблюдать в период Чемпионата мира по футболу 2018. С другой стороны, жесткая конкуренция с гостиничным сектором и функционирование за рамками правового поля в скором времени наверняка спровоцируют ужесточение требований к ведению бизнеса через сервис Airbnb по примеру зарубежных стран, где уже есть прецеденты даже вынесения штрафов в размере до 2 млн долларов США. Подобные изменения неизбежно отразятся на доходности данного вида бизнеса.