Дом престарелых европескойго уровня может появиться в Иркутской области

27 ноября состоялась презентация Иркутской области в торговом представительстве РФ во Франции с участием представителей посольства России, Франко-Российской торгово-промышленной палаты и бизнес-кругов обеих стран. Агентство инвестиционного развития представило инвестпроекты, которые находятся на сопровождении в АИРИО и нацелены на поиск инвестора. В завершение презентации между Агентством и французской компанией ORPEA был подписан Меморандум о намерениях, сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Иркутской области.

«ORPEA является одним из мировых лидеров в сфере создания и управления реабилитационными центрами и домами престарелых, — поясняет генеральный директор Агентства Яна Шевченко. — Сейчас они прорабатывают возможность реализации первого своего проекта в России вместе со Сколково, но благодаря значительной предварительной работе нам тоже удалось попасть в фокус их внимания.

В подписанном в Париже меморандуме намечены первые шаги по совместной деятельности, которая должна привести к появлению в Прибайкалье первого реабилитационного центра европейского уровня.

Хочу заметить, что это не тот вид деятельности, который можно просто «приземлить» по франшизе: с учётом десятков лет опыта ORPEA в данной сфере ими накоплена огромная экспертиза не только в технологиях, и её невозможно просто взять и передать в рамках какого-либо договора. Центр также может стать партнёром для программы въездного медицинского туризма, которую Агентство развивает совместно с «ВТБ Страхование».

Кроме того, Агентством было организовано посещение делегацией Иркутской области во главе с губернатором Сергеем Левченко завода ATF Implants: это сравнительно небольшое предприятие по производству протезов тазобедренного и коленного суставов занимает значительную часть европейского рынка, уступая, фактически, только американскому Zimmer. Собственники компании рассматривают различные варианты кооперации, включая поэтапную локализацию производства в нашем регионе. Агентство уже предложило ATF Implants несколько вариантов партнёрства с рядом иркутских фирм, которые занимаются поставками и/или производством медоборудования. Следующий шаг после завершения этих переговоров — предоставление различных экономических моделей французской компании и выбор оптимального партнёра со стороны Иркутской области. Достигнута предварительная договорённость о визите представителей компании в Иркутск в первой половине следующего года.