Более 2,5 млн рублей, необоснованно списанных за коммунальные услуги, вернули жителям Иркутской области

За девять месяцев текущего года в государственную службу жилищного надзора Иркутской области поступило 2862 обращения граждан, связанных с неверным начислением платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба регионального Правительства со ссылкой на руководителя региональной службы жилнадзора Александра Проценко.

По выявленным службой нарушениям, управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации Приангарья вернули собственникам многоквартирных домов (МКД) необоснованно начисленные денежные средства за коммунальные услуги в размере более 2,5 млн рублей.

Руководитель службы жилищного надзора отметил, что многие жалобы были связаны с неверным начислением платы за коммунальную услугу «отопление», а именно: выполнение корректировок платы по показаниям общедомового прибора учета за истекший год в сторону увеличения и коммунальные ресурсы, потребленные при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома. Особенно много обращений в службу поступило из Братска и Иркутска.

Александр Проценко сообщил, что наиболее распространенным нарушением управляющих организаций, ТСЖ при начислении платы за коммунальные ресурсы, потребленные при использовании и содержании общего имущества МКД – это применение при расчете платы общей площади мест общего пользования больше той, чем указана в техническом паспорте на МКД, либо включение в расчет площади чердака, при отсутствии освещения в нем.

Также является грубым нарушением, допускаемым управляющими организациями, включение в договор управления домом индексации размера платы за содержание жилого помещения. По результатам проведенных работниками службы проверок управляющие организации вернули гражданам более 580 тыс. руб. за незаконно проиндексированные тарифы за содержание жилого помещения.