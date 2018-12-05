В Иркутске провели первую операцию по пересадке печени

В Иркутской областной клинической больнице впервые прошла операция по пересадке печени. Она была выполнена с участием специалистов из Новосибирской области – заместителя главного врача по хирургической помощи Новосибирской областной больницы, кандидата медицинских наук Ивана Поршенникова, главного внештатного специалиста-трансплантолога министерства здравоохранения Новосибирской области Александра Быкова и врача анестезиолога-реаниматолога Александра Белобородова. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства иркутской области.

Также в медицинскую бригаду вошли врачи Иркутской областной клинической больницы: заведующий отделением портальной гипертензии, кандидат медицинских наук Александр Новожилов; хирурги Сергей Григорьев, Микаел Мовсисян, Антон Таюрский, Роман Щербаков, Денис Савосин; трансплантолог-уролог Сергей Ежикеев; сосудистый хирург Сергей Кыштымов; трансплантолог Александр Павлюк; заведующий операционным отделением Максим Прокопьев; анестезиологи Оксана Моголина, Надежда Клейменова, Анастасия Демина; операционные сестры Елена Середкина, Наталья Инешина, Ольга Бахаева, Яна Пономарева.

Медиков, выполнивших трансплантацию печени, поздравил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он встретился с коллективом и поблагодарил врачей и медсестер лично и поручил министерству здравоохранения Иркутской области подготовить предложения о поощрении медиков, выполнивших такое сложное оперативное вмешательство.

Главный врач Иркутской областной клинической больницы Петр Дудин рассказал, что мультиорганный забор органов прошел у донора, скончавшегося от массивного двухполушарного кровоизлияния в головной мозг. Печень и две почки были трансплантированы трем пациентам, состоявшим в листе ожидания на трансплантацию, с терминальными (неизлечимыми) стадиями заболеваний.

Печень была пересажена 37-летнему мужчине. Сейчас состояние больных соответствует тяжести оперативного вмешательства, им проводится все необходимое лечение.

Петр Дудин отметил: операция длилась 12 часов, что тяжело даже для врачей-мужчин, при этом все анестезиологи в бригаде, выполнявшей операцию, – женщины.

В Иркутской областной клинической больнице до настоящего времени в производились операции по пересадке почек – с 2003 года от живого родственного донора, с 2008 года – от посмертного донора. В течение этого времени было выполнено более 170 пересадок почки. В 2018 году донорские почки получили 13 пациентов.

Вообще же в регионе достаточно высока потребность в различных видах трансплантации: только заместительную почечную терапию получают около 800 пациентов, в листе ожидания на пересадку почки состоят более 40 человек. Поэтому это направление медицины имеет большие перспективы развития как по всей России, так и в Иркутской области.