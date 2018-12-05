Арбитражный суд удовлетворил иск Сбербанка

Суд потребовал от портала Life.ru публикации опровержения не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию Сбербанка сведений.

Арбитражный суд г. Москвы в полном объеме удовлетворил исковое заявление Сбербанка к редакции СМИ Life.ru — ООО «МЕДИА КОНТЕНТ» — о защите деловой репутации банка.

Напомним, что 30 января 2018 года на интернет-сайте издания была опубликована статья «Воруй — не хочу. Почему Сбербанк не волнует безопасность?» о недочетах в работе подразделений охраны и инкассации Сбербанка. В тексте говорилось о многочисленных нарушениях должностных инструкций, недостатках в профессиональной подготовке и моральном облике работников.

По результатам рассмотрения дела суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ПАО Сбербанк материалы, опубликованные на интернет-сайте «https://life.ru». Суд обязал ООО «МЕДИА КОНТЕНТ» в течение 10 дней с даты вступления решения в законную силу удалить из статьи с интернет-сайта сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию ПАО Сбербанк.

Также суд обязал ООО «МЕДИА КОНТЕНТ» в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу опубликовать опровержение не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию ПАО Сбербанк сведений.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.