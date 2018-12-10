Город «мясоедов»

По данным аналитиков международной консалтинговой компании Knight Frank в границах Садового кольца представлено порядка 1 820 заведений общепита общей площадью 373 100 кв. м. При этом самая большая доля объектов приходится на мясные рестораны – 20%, далее с большим отрывом следуют рыбные рестораны и итальянской кухни – по 8%. Самые популярные локации по запросам арендаторов – Мясницкая, Большая и Малая Дмитровка, Камергерский переулок, Никольская.

По максимальной доле общепита в структуре арендаторов стрит-ритейла ожидаемо лидирует Камергерский переулок – 85% площадей приходится на рестораны, Климентовский переулок – 75%, Рождественка – 72%.

Как отмечает Виктория Камлюк, директор направления стрит-ритейла Knight Frank, как правило, рестораны ищут помещения, находящиеся на улицах с плотным пешеходным трафиком, в так называемых «торговых коридорах». Например, Мясницкая, Дмитровка, Камергерский переулок – он особенно популярен, так как там исторически сложился «гастрономический квартал». В таких местах рестораны уже не конкурируют друг с другом, а формируют полезный для всех синергетический эффект. Пересечение улиц и близость метро тоже влияют на выбор рестораторов. Никольская улица в последнее время сильно востребована, особенно после чемпионата мира по футболу, который прославил ее на весь мир.

В основном внутри Садового кольца заведения общественного питания представлены в помещениях площадью до 100 кв. м (35%) и от 100 до 200 кв. м (36%). Минимальный процент ресторанов размещен в помещениях площадь свыше 500 кв. м. По словам аналитиков Knight Frank, это либо большие сетевые рестораны, либо пивные, либо семейный формат.

По мнению Виктории Камлюк, стандартный запрос от ресторанов выглядит следующим образом – помещение до 300 кв. м, на первом этаже административного здания с возможностью вытяжки и большой мощностью электроэнергии, с верандой. Последний пункт стал столь критическим не так давно – почти все рестораны ищут помещения с верандами, поскольку протяжённости пешеходных улиц выросла, их благоустроили и городские власти стимулируют горожан отдавать предпочтение пешим прогулкам, следовательно, растет и трафик. В жилые помещения рестораны не хотят въезжать из-за ряда ограничений, например, нельзя шуметь после 23:00. Даже если это гостиничные апартаменты, жалобы также могут поступить. Поэтому многие «ночные» улицы теперь особенно востребованы – Маросейка, Никитская, Покровка. При этом средняя площадь заведений составляет порядка 200 кв. м.

С точки зрения самых актуальных кухонь, аналитики Knight Frank отмечают, что больше всего на столичном рынке общепита представлены концепции мясных ресторанов (20%), заведения итальянской кухни и с рыбными блюдами и морепродуктами (по 8%), а также авторская кухня fusion – 7%. Чуть меньше доли у ресторанов русской и грузинской кухни – 5% и 3% соответственно.

Популярная среди москвичей азиатская кухня представлена различными направлениями и множеством заведений внутри Садового кольца: японская (3%), индийская (3%), китайская (3%), вьетнамская (2%), паназиатская (2%), корейская (1%) кухни. Менее одного процента приходится на рестораны аутентичной кухни, пабы и кофейни.

Лидеры рейтинга – это, в первую очередь, бургерные, которые обычно ищут помещения 100-200 кв. м, более дорогие мясные и рыбные рестораны – 300-400 кв. м. По словам Виктории Камлюк, рынок дорогого общепита значительно сузился после 2014 года, в том числе потому, что профили поменяли и дорогие «гастрономические локации», например, Большая Дмитровка с ныне демократичным набором арендаторов. Особенно динамично мы наблюдаем развитие таких фуд-форматов, как фуд-холлы, фермерские рынки с кафе и т.д. Однако у них нередко возникают трудности с поиском подходящих помещений такого размера и конфигурации – от 1000 кв. м, со своей парковкой и зоной погрузки-разгрузки.

Проанализировав типы заведений, аналитики Knight Frank выявили, что самым популярными являются кафе (39%) и рестораны (30%). Бары и пабы занимают долю в 19%, далее идут кофейни и кондитерские с 12%. Меньше всего представлены внутри Садового кольца ночные клубы (1%).