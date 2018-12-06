Более 15 регионов готовы присоединиться к эксперименту по проверке полисов ОСАГО с помощью дорожных камер

Российский Союз Автостраховщиков (РСА) получил более 15 запросов от различных регионов РФ с просьбой подключить их к эксперименту по проверке наличия полисов ОСАГО с помощью камер видеонаблюдения на дорогах. Первым регионом, где стартует такая система проверки в пилотном режиме, станет Москва. Об этом сообщил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

«Я надеюсь, что пилот по проверке полисов ОСАГО с помощью камер скоро стартует в Москве. Пока я не могу назвать точную дату, потому что это очень сложный и долгий процесс. Но могу сказать, что процесс подготовки подходит к концу, наша информационная система готова. Мы считаем важным синхронизировать 40 миллионов транспортных средств, наших баз с ГИБДД так, чтобы не было ошибок, чтобы не наказывать тех, у кого есть полис, но он не определился из-за сбоя», - сказал он.

Евгений Уфимцев сказал, что в числе регионов, которые проявили интерес и заявили о готовности распространить подобный опыт на территории своей территории, помимо Москвы, - Нижний Новгород, Великий Новгород, Челябинск, Республика Татарстан и ряд других.

«Нам нужно было добавить целый ряд сервисов для того, чтобы проверка была более точной. Если раньше предполагалось, что проверка наличия полисов ОСАГО будет вестись по государственному номеру автомобиля, теперь число параметров в ходе проверки увеличилось. Для проверки будут использоваться данные ПТС и свидетельство о регистрации транспортного средства. После запуска проверок в регионе водители, участвующие в дорожном движении без полисов ОСАГО, точно будут вынуждены приобрести полисы ОСАГО в кратчайшие сроки. И мы, и представители ГИБДД настаиваем на том, чтобы водитель без полиса ОСАГО подвергался штрафу ровно столько раз, сколько он проедет под камерой, а этот факт будет зафиксирован», - заявил он.

По словам Евгения Уфимцева, постановление о штрафе будет вынесено с некоторым лагом во времени во избежание недоразумений, перед выпиской постановления произойдет еще одна проверка автомобиля в РСА для избежания ошибок.

«Остались незначительные проблемы и погрешности, и систему уже можно было бы запускать. Но окончательное решение будет принимать ГИБДД, так как жалобы на некорректно выписанные штрафы будут поступать ведомству, и ему хочется минимизировать проблемы. Технологических затруднений в запуске проекта не предвидим», - заключил он.

Усовершенствование системы проверок, по словам исполнительного директора РСА, позволит выявлять не только водителей без полисов ОСАГО, но и автовладельцев, приобретших полис «автогражданки», предоставив искаженные данные ради снижения стоимости полиса.

«В ряде случаев агент может предложить владельцу, например, старого «Мерседеса» для снижения стоимости страхования зарегистрировать его в системе РСА как мотоцикл жителя какой-то деревни. При этом проверка по госномеру будет показывать наличие полиса ОСАГО у такого водителя. С учетом изменений углубленный порядок проверки в системе выявит расхождение данных, водитель будет штрафоваться точно так же, как тот, что ездит без полиса ОСАГО. При этом в случае наступления страхового события страховщик, заплативший пострадавшему по такому полису возмещение, имеет право регрессного требования к «лукавому» водителю», - сказал Евгений Уфимцев.

Планируется, что по зафиксированному камерой номеру транспортного средства можно будет проверить наличие и номер полиса ОСАГО у водителя. Для получения необходимой информации потребуется гармонизовать данные нескольких баз - АИС РСА и федеральной информационной системы ГИБДД. Выписывать штраф будут при каждой фиксации нарушения: если автомобилист без полиса ОСАГО проехал через несколько камер в один день, ему будет выписано несколько штрафов. Если пилотный проект покажет хорошие результаты, то он будет распространяет и на другие регионы страны. Напомним, что штраф за отсутствие полиса ОСАГО составляет 800 рублей.

Летом в Москве в тестовом режиме уже была опробована система проверки полиса ОСАГО с помощью камер. В течение одного дня было проверено примерно 4,5 млн машин, но только по 6% в базе данных не нашлось информации о наличии полиса ОСАГО.

Пока штрафы на основании данных с камер видеонаблюдения выписываются нарушителям по всей стране только за превышение скорости и выезд на встречную полосу движения.

«Мы активно готовимся к новой реформе по индивидуализации тарифов в ОСАГО, которая должна стартовать уже в 2019 году. Для того, чтобы тариф был более справедливым, мы должны очень четко определять характеристики коэффициентов для каждого водителя. Проверка наличия полисов ОСАГО с помощью видеокамер будет также способствовать этому процессу. Это поможет нам выявлять и людей, которые намерено занижали стоимость полиса из-за ввода неправильных или некорректных данных, а значит, заставляли платить за свою аварийность добросовестных водителей», - пояснил Евгений Уфимцев.