Связь-Банк предложил новую дебетовую карту Visa с программой лояльности ULTRACARD

Связь-Банк (группа ВЭБ) предложил розничным клиентам новую дебетовую карту Visa с программой лояльности ULTRACARD с кэшбэком до 10% и начислением процентов на остаток до 5% годовых в рублях.

Подключиться к программе лояльности просто. Можно заполнить заявку на выпуск новой Visa ULTRACARD на сайте или в любом из отделений. Также программу лояльности ULTRA можно подключить к любой действующей карте Visa Связь-Банка категории Rewards или выше, позвонив в Контакт-центр Банка по телефону 8-800-500-00-80 или написав о своём желании в Viber или WhatsApp по номеру +7 (916) 500-00-80.

Высокий CashBack деньгами от 5% до 10% возвращается на карту при совершении покупки в одной из выбранной «любимой» категории: автозаправки, развлечения, такси, товары для детей, рестораны, спорт. Категория может меняться клиентом 1 раз в месяц. На остаток по карте начисляется до 5% годовых в рублях. Выплата процентов – ежемесячно. При превышении суммы безналичных покупок в 10 000 рублей в месяц обслуживание карты будет бесплатным.

«Банк сегодня – это, прежде всего, сервис. Наши каналы взаимодействия и модель коммуникаций сфокусированы на индивидуальных потребностях клиента и формировании позитивного клиентского опыта. С использованием новых технологий сегодня уже не сложно проанализировать поведение клиента и спрогнозировать спрос на те или иные сервисы. ULTRACARD – это своего рода универсальный инструмент, программа «Ultra All Inclusive». На основании анализа структуры потребления и истории участия в программе лояльности мы сможем формировать персонифицированные предложения для каждого участника программы. Мы не навязываем свои предложения, клиент сам определяет, какими сервисами и скидками он желает пользоваться», – комментирует запуск программы Директор департамента развития розничного бизнеса Связь-Банка Наталья Карасева.

Предложение будет наполняться новыми категориями CashBack, скидками и бонусами, витринами для клиентов от партнёров Связь-Банка - ритейлеров, туроператоров, магазинов, ресторанов и другими. Обладатели карты ULTRACARD получают возможность покупать товары и услуги с существенной выгодой.

ULTRACARD можно использовать для получения зарплаты, а также перечислить на карточный счет полученный потребительский кредит и оформить длительное поручение на ежемесячный платеж для погашения задолженности и по потребительскому кредиту, и по ипотеке. Все привилегии платежной системы Visa автоматически распространяются на владельцев карты Связь-Банка.

Карта оснащена технологией бесконтактной оплаты. По карте Visa ULTRACARD Связь-Банка можно бесплатно снимать наличные до 10 000 рублей в месяц в любых сторонних банкоматах, в банкоматах своей сети и сети партнеров в соответствии с тарифами.

*Тарифы доступны на сайте.