Минобороны России и Промсвязьбанк будут совместно повышать финансовую грамотность военнослужащих

Соглашение между Минобороны России и Промсвязьбанком определяет принципы совместной работы по повышению финансовой грамотности военнослужащих. Со стороны военного ведомства документ подписал заместитель Министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации Андрей Картаполов, со стороны банка — руководитель розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев.



Сегодня Промсвязьбанк совместно с Минобороны России реализует программу повышения финансовой грамотности военнослужащих, которая была разработана на основе проведенного исследования. Она, в частности, предусматривает интерактивный подход к занятиям.



"Взаимодействие с Минобороны России, решение ряда социальных задач, повышение финансовой грамотности личного состава и гражданских служащих — приоритетные направления работы Промсвязьбанка как опорного банка для реализации ГОЗ, — отмечает руководитель розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев. — Реализация этой обучающей программы — важный этап нашей работы. Как основной финансовый партнер мы стараемся предоставить больше, чем просто банковские сервисы на специальных условиях. Мы ориентируемся на потребности военнослужащих, рассказываем, как безопасно и с максимальной выгодой пользоваться банковскими продуктами. Поэтому наша программа финграмотности — это интересные и полезные занятия по самым актуальным финансовым темам".



Для военнослужащих Промсвязьбанк предлагает полный спектр финансовых услуг на специальных условиях. Для личного состава Минобороны России в банке действуют зарплатные проекты, особые виды кредитования. В банке реализована программа "Военная ипотека", по которой можно как получить новый кредит, так и рефинансировать уже имеющийся. Программой уже воспользовались более 1,6 тыс. военнослужащих, объем выдач по программе превысил 2,7 млрд руб., большая часть приходится на рефинансирование. Кроме того, ПСБ входит в число банков, на карты которых могут выплачиваться военные пенсии. Военным пенсионерам банк предлагает специальную карту с бесплатным обслуживанием и начислением 5% годовых на остаток.